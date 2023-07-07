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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: إزالة 500 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

إزالة التعديات بأسوان
إزالة التعديات بأسوان

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن الموجه الـ 21 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه

حققت نتائج إيجابية وملموسة خلال المرحلتين الأولى والثانية، حيث أثمرت عن إزالة نحو 500 حالة تعدى بإجمالى مساحات وصلت إلى 222 ألف و 354 م2 ، وذلك من خلال حملات الإزالة المكبرة التي قامت بتنظمها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية المختلفة بمديريات الرى والزراعة والسكك الحديدية.

 

 

إزالة التعديات 

ولفت المحافظ إلى أنه تم التشديد على رؤساء المحليات بالتنسيق المتواصل مع الجهات المختصة لإزالة كافة أشكال التعديات البناء أو الزراعية أو الرى سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو فى المهد أو التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية، وهو ما يتم تنفيذه فى المرحلة الثالثة من الموجه الـ 21 فى ظل المتابعة اللحظية من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وأيضاً اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لكافة الجهود المبذولة فى هذا الإتجاه.

وأشار أشرف عطية إلى أنه يتم تكثيف الجهود للإزالة الفورية لمختلف التعديات وذلك للحفاظ على حق الشعب والتصدى بكل حزم للمخالفيين والمتعديين مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم .

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن ما شهدته واجهة مدينة أسوان ، والتي تضم حديقتى بلازا درة النيل ، والسلام ، وميدان المحطة والسوق السياحى القديم ، وأيضاً إفتتاح المرحلة الأولى لمشروع ممشى أهل مصر من أعمال جمالية وفنية سوف تمتد يد التطوير إلى الأحياء الداخلية والشعبية بهدف وضع اللمسات الجمالية التى تتوافق مع طبيعة أسوان كلوحة تتناغم بها عناصر الطبيعة من نيل وصحراء وخضرة وبشر تتفرد بها محافظة أسوان على المستوى العالمى.

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جهود 

تناول اللقاء عرض الفنانين مها جميل وعلى عبد الفتاح لمجموعة من التصميمات الفنية التى سيقومان بتنفيذها بعدد من المشروعات والأماكن العامة والميادين والشوارع وواجهات العمارات السكنية ، والتى تضم نفق السد العالى شرق ، ومرشح مياه الشرب بجوار مكتبة مصر العامة ، وجدارية سور مكتب البريد الرئيسى بكورنيش النيل القديم ، وأيضاً بعمارات الوادى والتأمين الصحى بطريق السادات ، وميدان الطابية حيث سيراعى فيها وضع اللمسات الجمالية وإبراز الهوية البصرية والتراث الأسوانى بريشة الفنان الإبداعية .

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