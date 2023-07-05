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رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسوان يوجه بالاستعداد الجيد لامتحانات الدور الثاني بصفوف النقل المختلفة

اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية - محافظ أسوان

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، إنهاء استعداداتها لامتحانات الدور الثانى للعام الدراسى 2022/2023، والتى سوف تنطلق فى الفترة من 13 إلى 29 يوليو الجارى لصفوف النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم الفنى.

ومن جانبه اعتمد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان خطة الامتحانات ، وشدد على أهمية تنفيذ أعمال النظافة العامة، وأعمال التعقيم والتطهير، وتجهيز قوائم الامتحان، فضلاً عن توافر مبردات المياه ووسائل التهوية الجيدة والإضاءة لخلق الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

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امتحانات

وفى السياق أوضح عبد الكريم لطفى، مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان، أنه سيتم الالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للامتحانات، مع التشديد على مسئولى الكنترولات بإنهاء أعمالها أولاً بأول لإعلان النتائج فى أقرب وقت وطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم، مضيفاً أن امتحانات الدور الثان بالنسبة للصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائى ستكون فى الفترة من 15 إلى 19 يوليو ، فيما ستبدأ امتحانات الصفوف الأول والثانى الإعدادى فى الفترة من 13 إلى 19 يوليو ، بينما ستبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية فى الفترة من 22 إلى 29 يوليو ، فى حين ستبدأ امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام فى الفترة من 22 إلى 26 يوليو، وامتحانات النقل للتعليم الفنى فى الفترة من 15 إلى 24 يوليو الجارى.

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على مواصلة المتابعة الميدانية لنسب ومعدلات التنفيذ الجارية بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة".

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جهود

وشدد اللواء أشرف عطية على تكثيف الجهود المبذولة ، وإستمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول من أجل رفع معدلات الإنجاز والإنتهاء من أعمال التشطيبات بالمشروعات التى قاربت نسب تنفيذها إلى 100% للبدء فى تشغيلها تجريبياً لتقديم الخدمات وتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة .

ومن جانبه أشار المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة إلى إستمرار الجولات الميدانية لتفقد عدد 27 من المشروعات الخدمية والتنموية الجارية بقرية المنشية بمركز كوم أمبو والتى تضم 21 قرية فرعية وتابع بإجمالى 40 ألف نسمة .

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