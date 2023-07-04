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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة فورية لـ 6 حالات تعد بدراو وكوم أمبو شمال أسوان

جهود وأنشطة المحليات
جهود وأنشطة المحليات بأسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى برفع عدد من الإشغالات والمخلفات بنطاق حى غرب، والحدائق العامة، كما تم رفع تراكمات من القمامة والمخلفات ببعض المناطق منها حى مدينة ناصر، وخلف نجع المحطة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أثناء جولته الميدانية الأخيرة خلال الأسبوع الحالى ببعض الأسواق والشوارع الداخلية ، مشدداً على مواجهة مخالفات عربات الحنطور بشكل فورى، وخاصة بمنطقة أطلس ووسط المدينة وكورنيش النيل، مع الإسراع فى تجهيز موقف التراكى الدائم للعربات للحد من الوقوف العشوائى لها.

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إزالة التعديات

فيما واصلت الأجهزة المعنية بالوحدات المحلية، بالتنسيق مع الجهات المختصة جهودها المكثفة لتنفيذ تعليمات محافظ أسوان بشأن الاستمرار فى إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، مع رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، وكذا النظافة العامة .

حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بتنظيم حملة إستهدفت الإزالة الفورية فى المهد لـ 4 حالات تعدى بمساحة 675 م2، منها إزالة 3 حالات تعدى على أراضى زراعية بقرية الشطب بالتنسيق مع الإدارة الزراعية بمساحة 500 م2، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدى بقرية المنصورية بمساحة 175 م2.

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بإزالة حالتى تعدى على أراضى زراعية بالتنسيق مع مديرية الزراعة وذلك بقرية العتمور، وجارى المتابعة لتنفيذ الأعمال والجهود المختلفة.

 

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جهود

وكان قد واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته الميدانية داخل السوق السياحى وعدد من الأسواق والشوارع الداخلية بمدينة أسوان للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين، وانتظام العمل بالمخابز البلدية والمحلات وسلاسل الهايبر والسوبر ماركت، فضلاً عن الوقوف على التعامل الفورى مع الشغالات ورفع التراكمات والمخلفات أولاً بأول، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة.

وخلال جولته التفقدية وجه محافظ أسوان بالإزالة الفورية لـ 5 حالات إشغال لتجاوزهم لحدود محلاتهم، مع دراسة إنشاء مظلات وتندات بمدخل السوق السياحى من ناحية ميدان المحطة لحماية السيدات من أصحاب المشغولات اليدوية والمنتجات البيئية من أشعة الشمس، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة العامة، وتلافى الملاحظات التى تم رصدها، مع إزالة الحواجز أمام المحلات، وتحرير محاضر مخالفة بغرامات فورية للمحلات الغير ملتزمة.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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