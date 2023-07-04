تطوير وإعادة رصف المرحلة الثانية لطريق إدفو| مرسى علم بأسوان| تفاصيل

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إنه جار العمل في مشروع تطوير ورفع كفاء طريق إدفو / مرسى علم شمال أسوان لتأمين وتسهيل الحركة السياحية والتجارية بين محافظتي أسوان والبحر الأحمر، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى فيه من الكيلو 15 إلى الكيلو 30 بتكلفة 45 مليون جنيه .

وأشار محافظ أسوان إلى أنه تم البدء في المرحلة الثانية لتطوير وإعادة رصف الطريق في المسافة من مدينة إدفو حتى وادي عبادى بطول 12 كم، وبتكلفة 40 مليون جنيه من إجمالي 60 كم جارى العمل بها، بتكلفة إجمالية 130 مليون جنيه.

تطوير

وأضاف المحافظ بأنه يجرى العمل حالياً بالتوازي في المرحلة الثالثة للطبقة السطحية من الكيلو 30 إلى الكيلو 60 بتكلفة 45 مليون جنيه.

وكان قد واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته الميدانية داخل السوق السياحى وعدد من الأسواق والشوارع الداخلية بمدينة أسوان للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين ، وانتظام العمل بالمخابز البلدية والمحلات وسلاسل الهايبر والسوبر ماركت ، فضلاً عن الوقوف على التعامل الفورى مع الإشغالات ورفع التراكمات والمخلفات أولاً بأول ، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة .

وخلال جولته التفقدية التى رافقه فيها الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والعميد محمد الجندى مدير شرطة المرافق ، بالإضافة إلى محمد حسين نائب رئيس المدينة ، وأيضاً العميد أحمد عز مدير الإدارة العامة للأمن ، ومحمد مندور مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة ، فضلاً عن مسئولى الأحياء وشرطة المرافق .

جهود

وجه محافظ أسوان بالإزالة الفورية لـ 5 حالات إشغال لتجاوزهم لحدود محلاتهم ، مع دراسة إنشاء مظلات وتندات بمدخل السوق السياحى من ناحية ميدان المحطة لحماية السيدات من أصحاب المشغولات اليدوية والمنتجات البيئية من أشعة الشمس ، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة العامة ، وتلافى الملاحظات التى تم رصدها ، مع إزالة الحواجز أمام المحلات ، وتحرير محاضر مخالفة بغرامات فورية للمحلات الغير ملتزمة .

وشدد المحافظ على مواصلة تنظيم الحملات المكبرة صباحاً ومساءاً لإزالة الإشغالات أولاً بأول بهدف تحقيق السيولة المرورية للمارة والمركبات ، بالإضافة إلى قيام مسئولى الوحدة المحلية بالعمل ليل نهار من أجل الحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى ، وخلق مناخ بيئى وصحى أمام مواطنى المحافظة ، والزائرين من المصريين ومختلف الأفواج السياحية .