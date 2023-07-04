عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تطوير وإعادة رصف المرحلة الثانية لطريق إدفو| مرسى علم بأسوان| تفاصيل

محافظ أسوان اللواء
محافظ أسوان اللواء أشرف عطية

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان  إنه جار العمل في مشروع تطوير ورفع كفاء طريق إدفو / مرسى علم شمال أسوان لتأمين وتسهيل الحركة السياحية والتجارية بين محافظتي أسوان والبحر الأحمر، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى فيه من الكيلو 15 إلى الكيلو 30 بتكلفة 45 مليون جنيه .

وأشار محافظ أسوان إلى أنه تم البدء في المرحلة الثانية لتطوير وإعادة رصف الطريق في المسافة من مدينة إدفو حتى وادي عبادى بطول 12 كم، وبتكلفة 40 مليون جنيه من إجمالي 60 كم جارى العمل بها، بتكلفة إجمالية 130 مليون جنيه.

محافظ أسوان: البدء في الحلول الجذرية للقضاء على مشكلة الصرف الصحي بالكرور

محافظ أسوان يكلف بسرعة التعامل مع حادث طريق إدفو - مرسى علم

تطوير 

وأضاف المحافظ بأنه يجرى العمل حالياً بالتوازي في المرحلة الثالثة للطبقة السطحية من الكيلو 30 إلى الكيلو 60 بتكلفة 45 مليون جنيه. 

وكان قد واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته الميدانية داخل السوق السياحى وعدد من الأسواق والشوارع الداخلية بمدينة أسوان للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين ، وانتظام العمل بالمخابز البلدية والمحلات وسلاسل الهايبر والسوبر ماركت ، فضلاً عن الوقوف على التعامل الفورى مع الإشغالات ورفع التراكمات والمخلفات أولاً بأول ، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة .

وخلال جولته التفقدية التى رافقه فيها الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والعميد محمد الجندى مدير شرطة المرافق ، بالإضافة إلى محمد حسين نائب رئيس المدينة ، وأيضاً العميد أحمد عز مدير الإدارة العامة للأمن ، ومحمد مندور مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة ، فضلاً عن مسئولى الأحياء وشرطة المرافق .

محافظ أسوان : مصر الخير توزع صكوك لحوم الأضاحى على 4030 أسرة

محافظ أسوان يتابع الخدمات الطبية المجانية المقدمة للمواطنين ضمن مبادرة 100يوم صحة

جهود 

وجه محافظ أسوان بالإزالة الفورية لـ 5 حالات إشغال لتجاوزهم لحدود محلاتهم ، مع دراسة إنشاء مظلات وتندات بمدخل السوق السياحى من ناحية ميدان المحطة لحماية السيدات من أصحاب المشغولات اليدوية والمنتجات البيئية من أشعة الشمس ، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة العامة ، وتلافى الملاحظات التى تم رصدها ، مع إزالة الحواجز أمام المحلات ، وتحرير محاضر مخالفة بغرامات فورية للمحلات الغير ملتزمة .

وشدد المحافظ على مواصلة تنظيم الحملات المكبرة صباحاً ومساءاً لإزالة الإشغالات أولاً بأول بهدف تحقيق السيولة المرورية للمارة والمركبات ، بالإضافة إلى قيام مسئولى الوحدة المحلية بالعمل ليل نهار من أجل الحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى ، وخلق مناخ بيئى وصحى أمام مواطنى المحافظة ، والزائرين من المصريين ومختلف الأفواج السياحية .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرب على 1900 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

هيعتذر بفيديو لسيدات تونس.. نقابة الموسيقيين تتخذ هذا القرار ضد أحمد سعد

جوز بنته ومات.. محطات فارقة في حياة الراحل علاء عبد الخالق

عاجل.. وفاة الفنان علاء عبد الخالق

تفريغ مائي غير مسبوق.. عباس شراقي يرصد ارتباكا في تشغيل السدود الإثيوبية

إبراهيم فايق: الأهلي يحصل على توقيع ثنائي فيوتشر.. وكولر يحسم مصير نيدفيد

بيراميدز يوجه صدمة مدوية لـ الأهلي ..تفاصيل مثيرة

بـ100 مليون.. سيف زاهر يفجر مفاجأة بشأن انتقال تريزيجيه وحجازي لصفوف الأهلي

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان: البدء في الحلول الجذرية للقضاء على مشكلة الصرف الصحي بالكرور

ترشيحاتنا

القباج تتابع رحلات عودة حجاج الجمعيات إلى القاهرة

الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد شهداء جنين إلى 10 و100 مصاب

أخبار العالم| جنين تحق القصف الإسرائيلي واستشهاد 9 واصابة 100.. القيادة الفلسطينية تقطع الاتصال مع حكومة الاحتلال

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023

شاومينج يزعم تسريب امتحان الاستاتيكا 2023.. والتعليم تنفي

بعد استعادة بصره وهو ساجد.. اعرف فضل السجود لله وتجنب 5 أخطاء شائعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صمم أبجدية مناسبة لعلم الأصوات اللبناني.. ذكرى ميلاد الشاعر سعيد عقل

داري رموشك.. هل فقد الفنان علاء عبد الخالق بصره قبل وفاته؟

روضة السيدة زينب تشهد ورش ومحاضرات ضمن فعاليات قصور الثقافة بالإسكان البديل|صور

4 عروض فنية خلال شهر يوليو على مسرح الطليعة| صور

فيديو

أثارت الجدل واحتلت التريند.. فتاة أوروبية تمسك يد عمرو دياب.. من تكون؟ |فيديو جراف

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

دعوات لمنع مشاركته بمهرجان قرطاج.. تصاعد أزمة خناقة أحمد سعد في تونس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ