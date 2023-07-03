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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان : مصر الخير توزع صكوك لحوم الأضاحى على 4030 أسرة

توزيع صكوك لحوم الأضاحى
توزيع صكوك لحوم الأضاحى بأسوان

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن قيام مؤسسة مصر الخير بنحر 93 من رؤوس الماشية كأضحية لتوزيعها على المستحقين بقرى ومدن ومراكز المحافظة ضمن حملة " صك الأضحية " ، تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعى والوحدات المحلية والطب البيطرى تشجيعاً للجهود المبذولة للدعم والتخفيف عن كاهل الأسر الأكثر إحتياجاً.

وأشاد المحافظ بالدور الوطنى والإنسانى الذى تقوم به مؤسسة مصر الخير برعاية من الدكتور على جمعة رئيس مجلس الأمناء ، وبإشراف من الدكتور محمد رفاعى المدير التنفيذى للمؤسسة لتحقيق المشاركة المجتمعية الجادة لتحسين مستوى معيشة المواطنين ، وهو ما يساهم بدوره فى مساندة الجهود الحكومية ، وترسيخ مفاهيم التكافل بين فئات المجتمع ، ولاسيما فيما يتعلق بتوزيع لحوم الأضاحى على البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً.

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مصر الخير

توزيع صكوك لحوم الأضاحى بأسوان

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد موسى المدير التنفيذى لمؤسسة مصر الخير بأنه تم توزيع الكميات من صكوك لحوم الأضاحى الحية الطازجة خلال أيام العيد بواسطة 62 جمعية خيرية شريكة بالمدن والقرى تحت شعار " أضحيتك مع مصر الخير".

وأكد أحمد موسى على ضمان وصول هذه اللحوم لأكبر شريحة ممكنة من الأسر المستهدفة بواقع 4030 أسرة ، و 16 ألف و 126 مستحق ، وذلك بهدف تحقيق العدالة المطلوبة فى التوزيع ، والتأكد من وصول هذه المساعدات لمستحقيها على الوجه الأكمل .

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جهود

توزيع صكوك لحوم الأضاحى بأسوان

هذا وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة تفقدية للإطمئنان على تقديم الخدمات الطبية المجانية المختلفة ضمن جهود فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " 100 يوم صحة " وذلك بأحد نقاط تقديم خدمات المبادرة بميدان المحطة ضمن 59 نقطة بمختلف مدن ومراكز المحافظة حيث تم إطلاق الفعاليات فى 25 يونيو الماضى ، ومن المقرر أن تستمر حتى الأول من أكتوبر القادم .

وخلال جولته التفقدية التى رافقه فيها الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة ، وأيضاً الدكتور محمود عبد العزيز مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية ، إستمع اللواء أشرف عطية للمواطنين المترددين على نقطة ميدان المحطة ، ومدى تقديم الخدمات الصحية والعلاجية المختلفة لهم ، حيث أشاد المواطنين بالمبادرات الرئاسية المتتالية التى يتم تنظيمها ، وتستهدف الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الأسرة والمجتمع .

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