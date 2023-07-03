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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على مشروع الهوية البصرية بأسوان فى 8 معلومات

مشروع الهوية البصرية
مشروع الهوية البصرية بأسوان

مشروعات عديدة ومتنوعة تشهدها محافظة أسوان عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية فى كل يوم ، لترى الجمهورية الجديدة ملحمة من المشروعات فى كل محافظة.  

ونستعرض فى 8 معلومات عبر منصة " صدى البلد " أبرز المشروعات الحديثة التى تشهدها محافظة أسوان، وهو مشروع  الهوية البصرية، والذى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنفيذه فى ختام فعاليات " أسبوع الصعيد " فى ديسمبر 2021 .

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الهوية البصرية 

1- المشروع له دور هام فى إبراز الشخصية المميزة للتراث والفنون والثقافات المتنوعة على أرض أسوان بمختلف مكوناتها وسماتها الإنسانية والحضارية والإجتماعية.

2- تخلص مشروع الهوية البصرية مشروعات التطوير والتجميل وممشى أهل مصر جداريات ومجسمات ولوحات الهوية البصرية.

3- تم وضع تصميمات المشروع على وسائل النقل الجماعية والتاكسى بإجمإلى 1623 سيارة ، وكذا على أشرعة 1061 قارب ومركب نيلة. 

4- تم وضع الهوية البصرية على الواجهات والمكونات الداخلية لمطار أسوان الدولى ومحطة السكك الحديدية ، بجانب المنشآت الشرطية. 

5- تم تحويل 879 سيارة من إستخدام البنزين والسولار إلى الغاز الطبيعى.

6- بالإضافة إلى تركيبها على 129 من أشرعة المراكب الشراعية والفلايك ، فضلاً عن الجداريات والمجسمات واللوحات الفنية فى الميادين العامة ، والشوارع الرئيسية والأماكن التى تشهد إقبالاً من المواطنين والسائحين. 

7- جارى حالياً إستكمال المرحلة الثانية من المشروع فى المواقع التى تشهد أعمال تطوير وتجميل وتحديث بمدن إدفو وكوم أمبو وأبو سمبل السياحية وأسوان. 

8- تشمل المرحلة الثانية الشوارع والميادين والمناطق السكنية الرئيسية والداخلية مع وضع تصميمات بمتعلقة بتطوير وتجميل المناطق الشعبية والعشوائية مثل منطقة الصحابي ، بالإضافة إلى البوابات الحضارية ومدينة أسوان الجديدة ، وممشى أهل مصر بكورنيش النيل الجديد. 

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جهود 

وكان قد قام أشرف عطية محافظ أسوان بضبط أحد النباشين أثناء قيامهم بتحميل محتويات أحد صناديق القمامة بشارع شرق البندر حيث أعطى تعليماته بتنظيم حملات لمداهمة مخازن النباشين والخردة ، وقام المحافظ أيضاً بتحرير غرامات مخالفة لعدد من عربات الحنطور المخالفة ، مع مصادرة أحد الأحصنة لوجوده فى مكان مخالف ، موضحاً بأنه سيتم خلال الأيام القادمة البدء في أعمال التوسعة والتطوير ، وتوصيل المرافق المختلفة لموقف عربات الحنطور ، والجارى تنفيذه بأحد الشوارع الخلفية الكورنيش لإستيعاب كافة عربات الحنطور ، وإلزامهم بالتراكى به ، والخروج منه وفقاً لحركة التشغيل والعمل للحفاظ على بانوراما التجميل والتطوير الجارى تنفيذها بالمدينة السياحية .

وحرص محافظ أسوان أثناء جولته بتوزيع عيدية عيد الأضحى على الأطفال الذين ألتقى بهم ، وبعض المواطنين ، كما إستمع للعديد من المطالب والشكاوى الجماهيرية ، مكلفاً المسئولين بسرعة التعامل معها ، ووضع الحلول الفورية لها وفقاً للإمكانيات المتاحة .

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