تعرف على مشروع الهوية البصرية بأسوان فى 8 معلومات

مشروعات عديدة ومتنوعة تشهدها محافظة أسوان عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية فى كل يوم ، لترى الجمهورية الجديدة ملحمة من المشروعات فى كل محافظة.

ونستعرض فى 8 معلومات عبر منصة " صدى البلد " أبرز المشروعات الحديثة التى تشهدها محافظة أسوان، وهو مشروع الهوية البصرية، والذى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنفيذه فى ختام فعاليات " أسبوع الصعيد " فى ديسمبر 2021 .

الهوية البصرية

1- المشروع له دور هام فى إبراز الشخصية المميزة للتراث والفنون والثقافات المتنوعة على أرض أسوان بمختلف مكوناتها وسماتها الإنسانية والحضارية والإجتماعية.

2- تخلص مشروع الهوية البصرية مشروعات التطوير والتجميل وممشى أهل مصر جداريات ومجسمات ولوحات الهوية البصرية.

3- تم وضع تصميمات المشروع على وسائل النقل الجماعية والتاكسى بإجمإلى 1623 سيارة ، وكذا على أشرعة 1061 قارب ومركب نيلة.

4- تم وضع الهوية البصرية على الواجهات والمكونات الداخلية لمطار أسوان الدولى ومحطة السكك الحديدية ، بجانب المنشآت الشرطية.

5- تم تحويل 879 سيارة من إستخدام البنزين والسولار إلى الغاز الطبيعى.

6- بالإضافة إلى تركيبها على 129 من أشرعة المراكب الشراعية والفلايك ، فضلاً عن الجداريات والمجسمات واللوحات الفنية فى الميادين العامة ، والشوارع الرئيسية والأماكن التى تشهد إقبالاً من المواطنين والسائحين.

7- جارى حالياً إستكمال المرحلة الثانية من المشروع فى المواقع التى تشهد أعمال تطوير وتجميل وتحديث بمدن إدفو وكوم أمبو وأبو سمبل السياحية وأسوان.

8- تشمل المرحلة الثانية الشوارع والميادين والمناطق السكنية الرئيسية والداخلية مع وضع تصميمات بمتعلقة بتطوير وتجميل المناطق الشعبية والعشوائية مثل منطقة الصحابي ، بالإضافة إلى البوابات الحضارية ومدينة أسوان الجديدة ، وممشى أهل مصر بكورنيش النيل الجديد.

جهود

وكان قد قام أشرف عطية محافظ أسوان بضبط أحد النباشين أثناء قيامهم بتحميل محتويات أحد صناديق القمامة بشارع شرق البندر حيث أعطى تعليماته بتنظيم حملات لمداهمة مخازن النباشين والخردة ، وقام المحافظ أيضاً بتحرير غرامات مخالفة لعدد من عربات الحنطور المخالفة ، مع مصادرة أحد الأحصنة لوجوده فى مكان مخالف ، موضحاً بأنه سيتم خلال الأيام القادمة البدء في أعمال التوسعة والتطوير ، وتوصيل المرافق المختلفة لموقف عربات الحنطور ، والجارى تنفيذه بأحد الشوارع الخلفية الكورنيش لإستيعاب كافة عربات الحنطور ، وإلزامهم بالتراكى به ، والخروج منه وفقاً لحركة التشغيل والعمل للحفاظ على بانوراما التجميل والتطوير الجارى تنفيذها بالمدينة السياحية .

وحرص محافظ أسوان أثناء جولته بتوزيع عيدية عيد الأضحى على الأطفال الذين ألتقى بهم ، وبعض المواطنين ، كما إستمع للعديد من المطالب والشكاوى الجماهيرية ، مكلفاً المسئولين بسرعة التعامل معها ، ووضع الحلول الفورية لها وفقاً للإمكانيات المتاحة .