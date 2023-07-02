إزالة 5 حالات إشغال في جولة لـ محافظ أسوان

واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته الميدانية داخل السوق السياحى وعدد من الأسواق والشوارع الداخلية بمدينة أسوان للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين، وانتظام العمل بالمخابز البلدية والمحلات وسلاسل الهايبر والسوبر ماركت ، فضلاً عن الوقوف على التعامل الفورى مع الإشغالات ورفع التراكمات والمخلفات أولاً بأول ، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة .

وخلال جولته التفقدية التى رافقه فيها الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والعميد محمد الجندى مدير شرطة المرافق ، بالإضافة إلى محمد حسين نائب رئيس المدينة ، وأيضاً العميد أحمد عز مدير الإدارة العامة للأمن ، ومحمد مندور مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة ، فضلاً عن مسئولى الأحياء وشرطة المرافق .

إزالة الاشغالات

وجه محافظ أسوان بالإزالة الفورية لـ 5 حالات إشغال لتجاوزهم لحدود محلاتهم ، مع دراسة إنشاء مظلات وتندات بمدخل السوق السياحى من ناحية ميدان المحطة لحماية السيدات من أصحاب المشغولات اليدوية والمنتجات البيئية من أشعة الشمس ، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة العامة ، وتلافى الملاحظات التى تم رصدها ، مع إزالة الحواجز أمام المحلات ، وتحرير محاضر مخالفة بغرامات فورية للمحلات الغير ملتزمة .

وشدد المحافظ على مواصلة تنظيم الحملات المكبرة صباحاً ومساءاً لإزالة الإشغالات أولاً بأول بهدف تحقيق السيولة المرورية للمارة والمركبات ، بالإضافة إلى قيام مسئولى الوحدة المحلية بالعمل ليل نهار من أجل الحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى ، وخلق مناخ بيئى وصحى أمام مواطنى المحافظة ، والزائرين من المصريين ومختلف الأفواج السياحية .

جولة المحافظ

كما قام أشرف عطية بضبط أحد النباشين أثناء قيامهم بتحميل محتويات أحد صناديق القمامة بشارع شرق البندر حيث أعطى تعليماته بتنظيم حملات لمداهمة مخازن النباشين والخردة ، وقام المحافظ أيضاً بتحرير غرامات مخالفة لعدد من عربات الحنطور المخالفة ، مع مصادرة أحد الأحصنة لوجوده فى مكان مخالف ، موضحاً بأنه سيتم خلال الأيام القادمة البدء في أعمال التوسعة والتطوير ، وتوصيل المرافق المختلفة لموقف عربات الحنطور ، والجارى تنفيذه بأحد الشوارع الخلفية الكورنيش لإستيعاب كافة عربات الحنطور ، وإلزامهم بالتراكى به ، والخروج منه وفقاً لحركة التشغيل والعمل للحفاظ على بانوراما التجميل والتطوير الجارى تنفيذها بالمدينة السياحية .

وحرص محافظ أسوان أثناء جولته بتوزيع عيدية عيد الأضحى على الأطفال الذين ألتقى بهم ، وبعض المواطنين ، كما إستمع للعديد من المطالب والشكاوى الجماهيرية ، مكلفاً المسئولين بسرعة التعامل معها ، ووضع الحلول الفورية لها وفقاً للإمكانيات المتاحة .