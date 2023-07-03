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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: البدء في الحلول الجذرية للقضاء على مشكلة الصرف الصحي بالكرور

صدى البلد

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماعاً موسعاً لوضع الحلول الجذرية لمشكلة الصرف الصحى الخاصة بمحطة الكرور رقم 11 ، وذلك بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، والعميد يحيى أبو زيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والمهندسة سوزان متولى رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، وأيضاً الدكتور محمد عباس مدرس مساعد بكلية الهندسة بجامعة أسوان ، بالإضافة إلى حمدى عبد العزيز ممثل لأهالى منطقة الكرور ، فضلاً عن مسئولى شركة المقاولون العرب ومياه الشرب والصرف الصحى ، والمتابعة الميدانية بالمحافظة .

 

ويأتي ذلك فى إطار سلسلة الجهود المكثفة التى تبذلها أجهزة المحافظة للتعامل مع المشاكل المتراكمة منذ سنوات، والتى تؤرق المواطنين، والقضاء عليها بشكل نهائى بأسلوب علمى محكم ، بعيداً عن المسكنات.

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حل جذرى

وخلال الاجتماع أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته للبدء فوراً من الغد فى الحل الجذرى لنهو مشكلة شبكات الانحدار الخاصة بمحطة الكرور، والتى ترتكز على تنفيذ برنامج زمنى مضغوط يتضمن القيام بإجراء تغيير فى خط الانحدار المار فى 4 مناطق وهى ميدان المدخل الجنوبى بالشرطة العسكرية ، ومركز شباب الكرور قبلى ، ومنطقة مستشفى مطاوع للأمراض النفسية ، وكذا جامع الصيادين ، على أن يسبق ذلك إجراء الرفع المساحى ، والذى سيتم بناءاً عليه الوقوف على أبعاد المشكلة وتحديدها بشكل كامل ، وبالتالى القضاء نهائياً عليها ، على أن تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإستلام الأعمال المتعلقة بمحطة الكرور من الهيئة القومية للقيام بالإدارة والتشغيل عقب الانتهاء من الاختبارات الكاملة للأعمال الجديدة.

 

وأكد المحافظ ضرورة استجابة الأهالى لسرعة تنفيذ مشروع الخط البديل بتكلفة 48 مليون جنيه والذى سيمتد من محطة رفع نجع المحطة بطول 1.5 كم إلى محطة رفع الكرور بقطر 400 مللى للقضاء على مشكلة تكرار الكسور بخط الطرد القديم ، وتخفيف الضغوط بشكل كامل ، وخاصة أنه سيسبق تنفيذ هذا المشروع الحيوى عملية رفع كفاءة محطة نجع المحطة لتصل طاقتها إلى 200 لتر / ثانية ، بدلاً من 30 لتر / ثانية ، وهو ما سيعود بالإيجاب على أهالى منطقة الكرور ، والمناطق الأخرى المحيطة التى كانت تتضرر من الطفح والكسورات المتكررة ، وما كان يترتب عليه من انقطاع لمياه الشرب.

 

حياة كريمة

وأشار محافظ أسوان إلى أننا نهدف من هذه الإجراءات إلى الحفاظ على سلامة أرواح وممتلكات المواطنين ، والعمل على توفير حياة كريمة لهم فى ظل ملحمة العمل والإنجازات المتتالية التى تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهذا ما تم وجارى استكماله على أرض الواقع من خلال تنفيذ مشروعات كبرى فى إحلال وتجديد البنية التحتية، والتطوير والتجميل ، وغيرها من المشروعات الأخرى فى كافة قطاعات العمل العام.

 

موجهاً شكره لوزارة الإسكان بقيادة الدكتور عاصم الجزار على توفير الاعتمادات المالية التى ستساهم فى القضاء على المشاكل المتتالية التى كان يشهدها خط الطرد وشبكات الإنحدار المتعلقة بمحطة الصرف الصحى بالكرور.

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