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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ارتفاع عدد ضحايا حادث إدفو - مرسى علم لـ 45 شخصا

حادث تصادم سيارتين
حادث تصادم سيارتين بأسوان

ارتفع عدد مصابي حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل بطريق إدفو مرسي علم  إلى 43 مصابا ، فيما لقت سيدة وطفلة مصرعهما، ليصل الإجمالي 45 شخص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق إدفو مرسي علم عند الكيلو 67 مما أسفر عن مصرع شخصين ، وإصابة 43 آخرين، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

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وتبين بالمعاينة والتحريات الأولية أن مستقلى السيارة الميكروباص والمصابين، وقع بهم الحادث عند الكيلو 67 فى طريق إدفو مرسي علم، وذلك أثناء عودتهم من حفل زفاف "فرح".

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