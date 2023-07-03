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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يكلف بسرعة التعامل مع حادث طريق إدفو - مرسى علم

حادث تصادم سيارتين
حادث تصادم سيارتين بطريق إدفو / مرسى علم

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المسئولين ، والجهات المختصة بسرعة التعامل مع حادث تصادم سيارتين بطريق إدفو / مرسى علم البرى فور إخطاره بوقوع حادث مرورى أثر تصادم سيارة ميكروباص أجرة رقم ( ٣٦٧٥ ص و ن ) كانت فى طريقها لحضور حفل زفاف ، وأخرى ربع نقل محملة بعمال ، وذلك بالكيلو 67  بطريق إدفو / مرسى علم البرى مما أودى بحياة الطفلين قاسم عيسى 3 أعوام ، وماجدة عبد الرحمن عاميين ، علاوة على سيدة حسن سعد 29 عام ، مع إصابة 42 أخرون .

تم نقل المصابين إلى مستشفى حورس الجديد بمدينة إدفو بواسطة 19 سيارة إسعاف منهم 6 حالات تم نقلهم لمستشفى اسوان الجامعى لإجراء جراحات دقيقة لهم في المخ والأعصاب بينما تبقى 34 حالة في مستشفى حورس حالتهم مستقرة ويخضعون لكافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية المتكاملة حيث تتراوح إصاباتهم ما بين كسور وكدمات وجروح سطحية وسحجات متفرقة .

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التعامل

وأعرب محافظ أسوان عن تعازيه لأسر المتوفين والذين تم نقل جثامينهم لمشرحة إدفو وهم تحت تصرف النيابة العامة ، مشدداً على تكثيف الرقابة المرورية على طريق إدفو / مرسى علم ومراقبته بالردار لحين الإنتهاء من مشروع تطويره ورفع كفاءته لتأمين وتسهيل الحركة السياحية والتجارية بين محافظتى أسوان والبحر الأحمر .

و تم البدء فى المرحلة الثانية لتطوير وإعادة رصف الطريق فى المسافة من مدينة إدفو وحتى وادى عبادى بطول 12 كم ، وبتكلفة 40 مليون جنيه من إجمإلى 60 كم جارى العمل فيهم بتكلفة إجمالية 130 مليون جنيه، وذلك بعد الإنتهاء من المرحلة الأولى فيه من الكيلو 15 إلى الكيلو 30 بتكلفة 45 مليون جنيه، كما يجرى العمل حالياً بالتوازى فى المرحلة الثالثة للطبقة السطحية من الكيلو 30 إلى الكيلو 60 بتكلفة 45 مليون جنيه .

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