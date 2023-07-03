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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

45 ضحية.. الصور الأولى من حادث طريق إدفو - مرسى علم.. شاهد

الصور الأولى لحادث
الصور الأولى لحادث طريق إدفو / مرسى علم

ينشر موقع صدى البلد الصور الأولى لحادث تصادم سيارتين إحداهما ميكروباص، والأخرى سيارة نقل بطريق إدفو / مرسى علم شمال أسوان ، الذى أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة 43 شخص آخر.

 ارتفع عدد مصابي حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل بطريق إدفو مرسي علم إلى 43 مصاب ، فيما لقت سيدة وطفلة مصرعهما، ليصل الإجمالي 45 شخص ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج اللازم.

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حادث

الصور الأولى لحادث طريق إدفو / مرسى علم

تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق إدفو مرسي علم عند الكيلو 67 مما أسفر عن مصرع شخصين ، وإصابة 43 آخرين، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وتبين بالمعاينة والتحريات الأولية أن مستقلى السيارة الميكروباص والمصابين، وقع بهم الحادث عند الكيلو 67 فى طريق إدفو مرسي علم، وذلك أثناء عودتهم من حفل زفاف "فرح".

الصور الأولى لحادث طريق إدفو / مرسى علم
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