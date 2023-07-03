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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمسيات دينية وحوارية للشباب والنشء بـ مراكز أسوان الرياضية

أنشطة مراكز الشباب
أنشطة مراكز الشباب بأسوان

تواصل مراكز الشباب بأسوان تقديم الخدمات المختلفة للشباب والنشء بمختلف مراكز الشباب علي مستوي المحافظة ،لإدخال البهجة والسرور علي أعضاء مراكز الشباب ، مع إلقاء الضوء علي الدورس المستفادة من ثورة 30 يونيو .

وفى هذا الإطار أقيمت الأمسية الدينية والحوارية للسيدات بمركز شباب مدينة البصيلية بإدفو بالتعاون مع الأزهر الشريف حيث حضر الأمسية نخبة من مشايخ مكتب واعظ أسوان ، وتفاعل الحضور مع الأمسية بتوجيه العديد من الأسئلة في المجال الديني.

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مراكز الشباب

ويأتي هذا ضمن تأكيدات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي توجيهات القيادة السياسية في تعظيم دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية لجميع الشباب والنشء من مختلف المحافظات وفقاً لإستراتيجية الوزارة وتحقيقا لأهدافها نحو مجتمع متكامل، وذلك من خلال فتح أبواب مراكز الشباب طوال أيام عيد الأضحى المبارك لإستقبال الجمهور من الأطفال والشباب وأسرهم على مدار أيام العيد.

وكانت قد شاركت إدارة شباب نصر النوبة في مبادرة وزارة الشباب والرياضة تحت شعار ( العيد أحلى بمراكز الشباب ) في عيد الأضحى بمركز شباب دهميت، وقد تضمنت المبادرة عمل عروض وأنشطة ومسابقات وألعاب ترفيهية، كما تم توزيع هدايا وجوائز على الأطفال المشاركين، وذلك بمتابعة أشرف محمد عباس (رئيس مجلس إدارة مركز شباب دهميت)، والعاملين بالمركز.

وقد شهدت أنشطة وفعاليات المبادرة إقبالاً كبيراً من أطفال وشباب المركز، ولاقت إستحساناً وإعجاباً عظيماً من أهالي القرية، حيث تستهدف هذه المبادرة رسم البسمة والسعادة على وجوه الأطفال بمراكز الشباب بالقرى والمدن وإدخال البهجة والسعادة عليهم، وإبراز دور الشباب والرياضة فى الإهتمام والعناية بالشباب والأطفال رياضيًا واجتماعيًا وثقافيًا، وذلك تفعيلاً لإستراتيجية الوزارة وتحقيقًا لأهدافها الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية متكاملة الخدمات ، هذا وقد تم تنفيذ المبادرة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. 

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أنشطة شبابية

وكان قد أسدل الستار على منافسات التصفيات التمهيدية لدوري الأحياء والساحات الشعبية بإدارة شباب نصر النوبة على ملعب مركز شباب أرمنا.

وشهدت النهائيات منافسات قوية وإصرار من الفرق المتنافسة سعياً لخطف بطاقة الصعود للتصفيات النهائية على مستوى المحافظة ، وقد تمكن من الفوز بالمراكز الأولى في خماسي كرة القدم فريق مركز شباب توماس وعافية بالمركز الأول ، وفريق مركز شباب أرمنا بالمركز الثاني.

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