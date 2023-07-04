محافظ أسوان: استثناء طلاب الدمج من شرط المجموع للالتحاق بالمدارس المهنية

وافق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إستثناء طلاب الدمج الحاصلين على الشهادة الإعدادية من الإلتحاق بالمدارس المهنية ( صناعى – زراعى – تجارى – فندقى ) بدون حد أدنى أو أقصى لدرجات القبول وذلك بجميع المدارس فى الإدارات التعليمية المختلفة ، بشرط أن تكون إستمارة النجاح تفيد أن الطالب ضمن طلاب الدمج ، ويراعى الأعداد المقبولة حسب الأماكن المتاحة بكل مدرسة.

ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة التى توليها للإهتمام بالفئات من ذوى الإحتياجات الخاصة ، وتذليل كافة العقبات للعمل على دمجهم فى المجتمع على الوجه الأكمل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن .

طلاب الدمج

وكان قد قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إنه جار العمل في مشروع تطوير ورفع كفاء طريق إدفو / مرسى علم شمال أسوان لتأمين وتسهيل الحركة السياحية والتجارية بين محافظتي أسوان والبحر الأحمر، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى فيه من الكيلو 15 إلى الكيلو 30 بتكلفة 45 مليون جنيه .

وأشار محافظ أسوان إلى أنه تم البدء في المرحلة الثانية لتطوير وإعادة رصف الطريق في المسافة من مدينة إدفو حتى وادي عبادى بطول 12 كم، وبتكلفة 40 مليون جنيه من إجمالي 60 كم جارى العمل بها، بتكلفة إجمالية 130 مليون جنيه ، مضيفاً بأنه يجرى العمل حالياً بالتوازي في المرحلة الثالثة للطبقة السطحية من الكيلو 30 إلى الكيلو 60 بتكلفة 45 مليون جنيه.

جهود

وكان قد واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته الميدانية داخل السوق السياحى وعدد من الأسواق والشوارع الداخلية بمدينة أسوان للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين ، وانتظام العمل بالمخابز البلدية والمحلات وسلاسل الهايبر والسوبر ماركت ، فضلاً عن الوقوف على التعامل الفورى مع الإشغالات ورفع التراكمات والمخلفات أولاً بأول ، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة .

ووجه محافظ أسوان بالإزالة الفورية لـ 5 حالات إشغال لتجاوزهم لحدود محلاتهم ، مع دراسة إنشاء مظلات وتندات بمدخل السوق السياحى من ناحية ميدان المحطة لحماية السيدات من أصحاب المشغولات اليدوية والمنتجات البيئية من أشعة الشمس ، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة العامة ، وتلافى الملاحظات التى تم رصدها ، مع إزالة الحواجز أمام المحلات ، وتحرير محاضر مخالفة بغرامات فورية للمحلات الغير ملتزمة .