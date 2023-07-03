مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تستعرض فرصها المتاحة في أسوان والإسكندرية

عقدت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالتعاون مع محافظتي أسوان والإسكندرية ندوتين تعريفيتين في إطار مجموعة الندوات والورش التدريبية التي تعقدها المبادرة بعدد من المحافظات بهدف التوعية بأهدافها وفئاتها ومعايير ترشح المشروعات بالدورة الثانية والمتاح التقدم لها حاليا حتى نهاية يوليو 2023 من خلال الموقع الإلكتروني للمبادرة www.sgg.eg.

وكانت الندوة في محافظة أسوان بحضور اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ ، والمهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام، والسادة أعضاء اللجان التنفيذية للمبادرة الوطنية بمحافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان وبمشاركة سلمى نصار ممثل وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، ناهد فؤاد ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ود.ممدوح السيد، ممثل وزارة البيئة، ثناء سليمان، ومنى عبد الرحيم، ممثلي المجلس القومي للمرأة.

وفى كلمته، أكد اللواء أشرف عطية على أن محاور المبادرة الوطنية جاءت لتؤكد على دور مصر الريادى فى مجال التنمية المستدامة ، كما أنها تعطى فرصة غير مسبوقة لوضع خريطة للمشروعات الخضراء الذكية، وربطها بجهات التمويل وجذب الإستثمارات المختلفة اللازمة لها من الداخل والخارج بشكل يحقق عوائد إيجابية متنوعة خلال الفترة القادمة .

ومن جانبها، أوضحت ممثل وزارة التخطيط بأن هناك دور حيوى وفعال للـ 27 محافظة على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتأهيل المشروعات المختلفة التى تقدمت لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية ، والتى تهدف لوضع حلول للحد من تغير المناخ.

وشارك في ندوة محافظة الأسكندرية أعضاء اللجان التنفيذية للمبادرة الوطنية بمحافظات الإسكندرية، ومطروح، والبحيرة ،عمر بيبرس، منسق المبادرة بوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، رضا عثمان ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سامح رياض، ممثل وزارة البيئة، منى طمان ممثل المجلس القومي للمرأة.

وخلال الندوة، قدم منسق المبادرة من وزارة التخطيط نبذة مختصرة عن نشأة المبادرة، وفئاتها، وشروط وآليات المشاركة بها، والقائمين عليها، ومراحلها المختلفة مؤكدًا أن المبادرة تعمل على زيادة الوعي البيئي لدى المواطن، وتوطين مبادئ وأهداف التنمية المستدامة، ومواجهة تداعيات تغير المناخ.

وخلال فعاليات ندوتي محافظتي أسوان والإسكندرية، استعرض ممثلي وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، والمجلس القومي للمرأة أهداف وفئات المبادرة وآليات ومعايير تقييم المشروعات المشاركة بالدورة الثانية، ومفهوم وآليات تقييم المكون الأخضر والمكون الذكي، ومعايير تقييم المشروعات الخاصة بفئة المرأة.