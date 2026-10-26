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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"جهاز مستقبل مصر" يستعرض أحدث حلول الري الذكي خلال أسبوع القاهرة للمياه

جهاز مستقبل مصر
جهاز مستقبل مصر
أ ش أ

 يستعرض "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة" أحدث تكنولوجيات الري الحديث والإدارة الذكية للمياه، وحلوله المتطورة لدعم التوسع الزراعي المستدام وتعزيز الأمن الغذائي، خلال الدورة التاسعة لأسبوع القاهرة للمياه 2026، التي تعقد هذا العام تحت شعار "المياه حافزًا للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام"، وذلك بصفته راعيًا ذهبيًا للدورة الحالية.

وأوضح الجهاز، في بيان له اليوم، أنه عقب الجلسة الافتتاحية، زار جناح الجهاز الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والمهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، واطلعا على أبرز الحلول والتكنولوجيات التي يطبقها الجهاز في مشروعاته الزراعية، وأشادا بجهوده في تطوير منظومات الري ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية.

ويستعرض جناح جهاز مستقبل مصر، منظومة متكاملة لإدارة المياه تبدأ بتوفير مصادر متنوعة، تشمل مياه الصرف الزراعي المعالجة، ثم نقلها عبر شبكات وممرات مائية ومحطات رفع وضخ تمتد إلى مناطق الاستصلاح الزراعي، وصولًا إلى استخدام أحدث تكنولوجيات الري الحديث، وفي مقدمتها أكثر من 8100 جهاز ري محوري.

كما يستعرض أنظمة الري بالتنقيط ونظم المراقبة والتحكم المركزي "SCADA" التي تتيح متابعة المناسيب والتصرفات والضغوط ومعدلات التشغيل، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، ورفع كفاءة استخدامها في ري الأراضي الزراعية.

الري المياة جهاز مستقبل مصر

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