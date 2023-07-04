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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: الإعداد لإقامة مهرجان الفن بالألوان خلال أكتوبر القادم

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أنه سيتم الإعداد والتجهيز لإقامة مهرجان أسوان للفن بالألوان خلال أكتوبر القادم ، والذى تأتى من أبرز أهدافه تحويل الأحياء السكنية لبانوراما جمالية بلمسات فنية راقية يشارك فيه أصحاب الأفكار الفنية الإبداعية

 

ويأتى ذلك فى إطار ملحمة التطوير والتجميل التى تشهدها محافظة أسوان خلال الفترة الحالية لإبراز هويتها البصرية ومعالمها الطبيعية وتراثها الحضارى والسياحى. 
 

 

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مواهب 

وأشار المحافظ إلى حرصه لمشاركة كل صاحب فكر أو مواهب إبداعية وابتكارات فنية من الفنانين الشباب من أبناء المحافظة فى مشروعات التطوير والتجميل التى تم وجارى تنفيذها على أرض أسوان ، تواكباً مع تنفيذ مشروع الهوية البصرية الذى دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى احتفالية ختام " أسبوع الصعيد " خلال ديسمبر 2021 .

 

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان مع الفنانين مها جميل وعلى عبد الفتاح من أبناء أسوان وأعضاء نقابة الفنانين التشكيليين، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والآثار والهوية البصرية، وأيضاً مديرى المكتب الفنى والمركز التكنولوجى بالمحافظة. 

 

واجهة المدينة 

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن ما شهدته واجهة مدينة أسوان ، والتي تضم حديقتى بلازا درة النيل، والسلام ، وميدان المحطة والسوق السياحى القديم ، وأيضاً إفتتاح المرحلة الأولى لمشروع ممشى أهل مصر من أعمال جمالية وفنية سوف تمتد يد التطوير إلى الأحياء الداخلية والشعبية بهدف وضع اللمسات الجمالية التى تتوافق مع طبيعة أسوان كلوحة تتناغم بها عناصر الطبيعة من نيل وصحراء وخضرة وبشر تتفرد بها محافظة أسوان على المستوى العالمى.

 

هذا وقد تناول اللقاء عرض الفنانين مها جميل وعلى عبد الفتاح لمجموعة من التصميمات الفنية التى سيقومان بتنفيذها بعدد من المشروعات والأماكن العامة والميادين والشوارع وواجهات العمارات السكنية ، والتى تضم نفق السد العالى شرق ، ومرشح مياه الشرب بجوار مكتبة مصر العامة ، وجدارية سور مكتب البريد الرئيسى بكورنيش النيل القديم ، وأيضاً بعمارات الوادى والتأمين الصحى بطريق السادات ، وميدان الطابية حيث سيراعى فيها وضع اللمسات الجمالية وإبراز الهوية البصرية والتراث الأسوانى بريشة الفنان الإبداعية.

 

وكان قد وجه محافظ أسوان بالإزالة الفورية لـ 5 حالات إشغال لتجاوزهم لحدود محلاتهم ، مع دراسة إنشاء مظلات وتندات بمدخل السوق السياحى من ناحية ميدان المحطة لحماية السيدات من أصحاب المشغولات اليدوية والمنتجات البيئية من أشعة الشمس ، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة العامة ، وتلافى الملاحظات التى تم رصدها ، مع إزالة الحواجز أمام المحلات ، وتحرير محاضر مخالفة بغرامات فورية للمحلات غير الملتزمة.

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