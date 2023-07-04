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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسوان: مد فترة التقديم بمرحلة رياض الأطفال لنهاية يوليو الجارى

اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية - محافظ أسوان

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مدير مديرية التربية والتعليم عبد الكريم لطفى بتكليف الجهات المختصة لمد فترة التقديم بمرحلة رياض الأطفال (KG1) حتى نهاية شهر يوليو الجارى بجميع المدارس على مستوى المحافظة (رسمى عربى، ورسمى لغات، ورسمى لغات متميزة ).

وأكد محافظ أسوان أن هذا الإجراء جاء مراعاة وتيسيراً لأولياء الأمور الذين لم يتمكنوا من التقديم الإلكترونى لأبنائهم خلال فترة التقديم التى كان محدد لها فى الأول من شهر يونيو وحتى 30 يونيو 2023 نظراً لفترة إجازة عيد الأضحى المبارك، على أن يتم التقديم باليد فى المدارس التى يرغبون في إلحاق أبنائهم فيها.

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رياض الأطفال

ووافق اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على استثناء طلاب الدمج الحاصلين على الشهادة الإعدادية من الالتحاق بالمدارس المهنية (صناعى – زراعى – تجارى – فندقى) بدون حد أدنى أو أقصى لدرجات القبول، وذلك بجميع المدارس فى الإدارات التعليمية المختلفة، بشرط أن تكون استمارة النجاح تفيد بأن الطالب ضمن طلاب الدمج، ويراعى الأعداد المقبولة حسب الأماكن المتاحة بكل مدرسة.

يأتي ذلك ضمن جهود الدولة التى توليها للاهتمام بالفئات من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتذليل جميع العقبات للعمل على دمجهم فى المجتمع على الوجه الأكمل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن.

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جهود

وقال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إنه جار العمل في مشروع تطوير ورفع كفاء طريق إدفو / مرسى علم شمال أسوان لتأمين وتسهيل الحركة السياحية والتجارية بين محافظتي أسوان والبحر الأحمر، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى فيه من الكيلو 15 إلى الكيلو 30 بتكلفة 45 مليون جنيه.

وأضاف محافظ أسوان أنه تم البدء في المرحلة الثانية لتطوير وإعادة رصف الطريق في المسافة من مدينة إدفو حتى وادي عبادى بطول 12 كم، وبتكلفة 40 مليون جنيه من إجمالي 60 كم جار العمل بها، بتكلفة إجمالية 130 مليون جنيه. 

وأوضح أنه يجرى العمل حالياً بالتوازي في المرحلة الثالثة للطبقة السطحية من الكيلو 30 إلى الكيلو 60 بتكلفة 45 مليون جنيه. 

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