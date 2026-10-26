للتحقيقات.. حبس المتهمين بطعن شاب في مشاجرة بسوهاج

قررت النيابة العامة، حبس المتهمين في واقعة إصابة شاب بجرح طعني نافذ في منتصف البطن؛ إثر مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلاف على مبلغ مالي بدائرة مركز سوهاج، 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب ضبطهم والتحفظ على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

خلاف مالي يتحول إلى مشاجرة دامية

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود بلاغا بنشوب مشادة كلامية بين شاب في العقد الثاني من العمر، وشخص آخر في العقد الثالث، برفقة صديقه في العقد الثاني من العمر، وجميعهم يقيمون بدائرة مركز سوهاج، بسبب خلاف بينهم على مبلغ مالي.

وتصاعدت حدة الخلاف سريعًا، ليتحول من مشادة كلامية إلى مشاجرة تبادل خلالها أطرافها السباب والتعدي بالضرب، قبل أن تتطور الأحداث إلى اعتداء باستخدام سلاح أبيض؛ أسفر عن إصابة الشاب بطعنة نافذة في منتصف البطن.

وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات المشاجرة وتحديد المتورطين فيها، وأسفرت التحريات عن تحديد أطراف المشاجرة، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم، كما عُثر بحوزة أحد المتهمين من الطرف الثاني على سلاح أبيض «سكين»، يُشتبه في استخدامه خلال الاعتداء.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بنشوب المشاجرة بسبب خلاف مالي بينهم، وتبادل التعدي فيما بينهم، وفقًا لما ورد بأقوالهم أمام جهات الضبط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما قررت جهات التحقيق حبس المتهمين على ذمة التحقيقات، للوقوف على كافة ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات القانونية لكل منهم.