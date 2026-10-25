يخدم 2700 طالب.. تدشين مولد كهربائي لصالح المعاهد الأزهرية في غزة

دشّنت جمعية إغاثية، اليوم الأحد، المولد الكهربائي الجديد المُتبرَّع به لصالح الإدارة العامة لـ المعاهد الأزهرية في فلسطين، حيث قدمت الجمعية 75% من ثمن المولد، وساهمت شركة أخرى بما تبقي من ثمنه.

تدشين مولد كهربائي لصالح المعاهد الأزهرية في غزة

وجرى حفل التدشين في مقر الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية، حيث رحّب الدكتور علي رشيد النجار، عميد المعاهد الأزهرية، بوفد الجمعية الإغاثية، كما رحب بكل من وليد العوض عضو مجلس أمناء جامعة الأزهر بغزة، والدكتور عبد الرازق سلامة نائب أمين الصندوق، وحسين مرتجى مدير مجموعة غزة للثقافة والتنمية، وتيسير محيسن من شبكة المنظمات الأهلية، وبالإخوة أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية بالمعاهد.

وأشار إلى أن ما حققته المعاهد من نجاح في استعادت التعليم الوجاهي لطلبتها ما كان ليتأتى لولا الدعم الكبير من الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، والمتابعة الحثيثة من قاضي قضاة فلسطين الدكتور محمود الهباش "راعي المعاهد الأزهرية"، والرعاية الكريمة من مشيخة الأزهر الشريف، وعلى رأسها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ د. أحمد الشرقاوي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على توجيهاته ومتابعته لشئون المعاهد الأزهرية في فلسطين، والشيخ حميد أبوعريضة رئيس الإدارة المركزية للامتحانات وفضيلة الشيخ علي خليل، ود. نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين.

وأشاد د. النجار بالجهود الحثيثة والشراكة الفاعلة للجمعية الإغاثية في دعم المعاهد الأزهرية ومساندتها، معرباً عن بالغ شكره وتقديره لجهودهم التي أثمرت عن توريد وتركيب خزانات المياه وتوفير المولد الكهربائي، الذي يُعد شريان الحياة لضمان استمرار العمل في المعاهد.

من جانبه، أكّد المهندس ناصر الفار، عمق العلاقة التي تجمع بين الإغاثة الزراعية والمعاهد الأزهرية، مشيراً إلى أن هذا التبرع يأتي تأكيداً على الإصرار لمساندة المعاهد التي قدمت نموذجاً يُحتذى به في التحدي والصمود؛ إذ تُعد أول مؤسسة تعليمية في قطاع غزة بادرت بإعادة التعليم الوجاهي رغم التحديات الجسام والظروف الصعبة التي خلّفتها الحرب.

وأوضح أن الجمعية استجابت سريعاً لطلب تركيب خزانات المياه لمعهد غزة الأزهر، متبوعاً بتوفير المولد الكهربائي، مؤكداً استمرار الإغاثة الزراعية في دعم المعاهد وتلبية احتياجاتها كافة.

من جهته، وجّه المهندس علي وافي تحياته وتقديره إلى د. علي النجار وللكوادر الإدارية والتعليمية على جهودهم الاستثنائية للارتقاء بالمسيرة التعليمية، لافتاً إلى أن التطور الملموس الذي شهدته المعاهد بفضل عزيمة إدارتها كان المحفّز الأساسي لتقديم الدعم، تمكيناً لها من استعادة دورها في نشر التعليم الديني الوسطي القائم على الوسطية و الاعتدال.

وأشارت نهى الشريف إلى أن التعافي يبدأ من المقاعد الدراسية وأن الجمعية تعتز بالشراكة مع المعاهد الأزهرية التي قدمت نموذجا ملهما لجميع المؤسسات التعليمية في إعادة التعليم الوجاهي لطلبتها.

وفي كلمة لطلبة المعاهد الأزهرية، عبّر كل من الطالب أحمد بهار والطالبة تالا قلجة عن شكرهما وامتنانهما للجمعية الإغاثية، مؤكدين الأثر البالغ لهذا التبرع في توفير بيئة تعليمية ملائمة؛ حيث سيسهم المولد في إنارة الفصول الدراسية وتشغيل بئر المياه الذي يخدم أكثر من 2700 طالب وطالبة.