انطلاق أولى جولات الدوري الثقافي لطلاب المعاهد الأزهرية بأسيوط

انطلقت بمحافظة أسيوط فعاليات الدوري الثقافي لطلاب المعاهد الأزهرية، الذي ينظمه بيت ثقافة منفلوط، بمقر معهد الشيخ العدوي ببني عدي، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وبرامج وزارة الثقافة المقدمة بالتعاون مع الأزهر الشريف.

شهد فعاليات الافتتاح ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، والدكتور إبراهيم قدري مدير عام رعاية الطلاب بمنطقة أسيوط الأزهرية، وبحضور الدكتور سيد عبد الظاهر ممثلا عن منطقة أسيوط الأزهرية، والدكتور مصطفى العطيفي رئيس مركز ومدينة منفلوط، وعمران مدين موجه التربية الاجتماعية بإدارة منفلوط التعليمية الأزهرية، وخالد خليل مدير عام فرع ثقافة أسيوط، والشيخ عرفات سلامة شيخ المعهد، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة.

وفي كلمته، أكد ضياء مكاوي، أهمية الدوري الثقافي باعتباره خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الثقافية والتعليمية الأزهرية، مشيرا إلى دور قصور الثقافة في بناء وعي الأجيال الجديدة من خلال مثل هذه الفعاليات، التي تسهم في تنمية القدرات الفكرية والمعرفية لدى الطلاب، وتشجعهم على القراءة والاطلاع والبحث، وتفتح أمامهم آفاقا أوسع للإبداع والتميز.

من ناحيته، أعرب د. إبراهيم قدري عن تقديره للفعاليات الثقافية التي تستهدف تعزيز التعاون بين المؤسسات الثقافية والتعليمية، وتنمية الوعي الثقافي لدى الطلاب، وتشجيعهم على المعرفة والمنافسة الإيجابية.

كما أكد عمران مدين خلال كلمته أهمية الأنشطة الثقافية في اكتشاف المواهب الطلابية، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن قدراتهم وتنمية مهاراتهم الإبداعية.

وتضمن اليوم الأول لقاء جمع بين معهد فتيات بني عدي ومعهد فتيات منفلوط، بحضور لجنة التحكيم المكونة من الكاتب شعبان المنفلوطي، ورجب سليمان، وعمران مدين، ومحمد أحمد عبد الرحيم موجه العلوم الشرعية، والشاعر بهاء توفيق.

وأسفرت المنافسة عن فوز معهد فتيات بني عدي.

أعقب ذلك فقرات فنية متنوعة للطلاب الموهوبين، حيث قدمت رضوى محمد وجليلة عبد الرحمن باقة من الابتهالات، وقدمت رؤى مصطفى وفاطمة الزهراء أحمد قصائد شعرية ذات طابع وطني، نالت إعجاب الحضور.

واختتم اليوم مع فقرة إنشاد تألق خلالها كل من أنس محمد، ومحمد عبد الكريم، وحنين سلامة، وأشاد بأدائهم رئيس الإقليم، ومنحهم شهادات تقدير تشجيعا لهم وتحفيزا على مواصلة تنمية مواهبهم.

وتقام الفعاليات من خلال فرع ثقافة أسيوط، ضمن خطة إقليم وسط الصعيد الثقافي، وبالتعاون مع الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية وإدارة منفلوط التعليمية الأزهرية، وتتواصل غدا الاثنين مع جولة بين طلاب معهد بني عدي للبنين ومعهد بني رافع للبنين.

ومن المقرر أن تقام المنافسات يومي السبت والاثنين من كل أسبوع، خلال شهر نوفمبر المقبل، وتختتم بحفل لتوزيع الجوائز على الفائزين.