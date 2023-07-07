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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصادرة مواد بناء حالة تعدٍ في أسوان

جهود وانشطة المحليات
جهود وانشطة المحليات بأسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين بتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لحالة تعد تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية على مساحة 300 م2 ، وذلك بمجلس قروى وادى خريت ، وتم مصادرة مواد البناء المستخدمة فى التعدى ، مع إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعد

فيما قامت الوحدة المحلية بمواصلة أعمال زراعة 10 آلاف و 165 شجرة متنوعة ما بين أشجار مثمرة وأشجار ظل بنسبة 97.5 % من المستهدف وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لزراعة " 100 مليون شجرة ". 

 

محافظ أسوان: إزالة 500 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

اجتماع للجنة التنسيقية للأنشطة والأندية الصيفية بتعليم أسوان

إزالة التعديات 

ويأتى ذلك بناء على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لرؤساء الوحدات المحلية بإستكمال الأعمال المتعلقة بإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات أولاً بأول ، مع تكثيف أعمال النظافة العامة ، والتطوير والتجميل والتشجير ، فضلاً عن تنفيذ أعمال الصيانة الفورية لأى أعطال فى شبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى.
 

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنظيم حملة إستهدفت رفع 127 حالة إشغال ، مع تحرير 7 محاضر إشغال طريق وذلك بمناطق وشوارع السوق السياحى وأبطال التحرير وميدان المحطة بنطاق حى غرب المدينة برئاسة سحر مصطفى ، وهو الذى تكامل مع القيام بأعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والأتربة والقمامة بكميات وصلت إلى 12 طن لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى المطلوب بكافة أنحاء المدينة .
 

جهود 

وقد أشار اللواء أشرف عطية إلى أن ما شهدته واجهة مدينة أسوان ، والتي تضم حديقتى بلازا درة النيل ، والسلام ، وميدان المحطة والسوق السياحى القديم ، وأيضاً إفتتاح المرحلة الأولى لمشروع ممشى أهل مصر من أعمال جمالية وفنية سوف تمتد يد التطوير إلى الأحياء الداخلية والشعبية بهدف وضع اللمسات الجمالية التى تتوافق مع طبيعة أسوان كلوحة تتناغم بها عناصر الطبيعة من نيل وصحراء وخضرة وبشر تتفرد بها محافظة أسوان على المستوى العالمى.

هذا وقد تناول اللقاء عرض الفنانين مها جميل وعلى عبد الفتاح لمجموعة من التصميمات الفنية التى سيقومان بتنفيذها بعدد من المشروعات والأماكن العامة والميادين والشوارع وواجهات العمارات السكنية ، والتى تضم نفق السد العالى شرق ، ومرشح مياه الشرب بجوار مكتبة مصر العامة ، وجدارية سور مكتب البريد الرئيسى بكورنيش النيل القديم ، وأيضاً بعمارات الوادى والتأمين الصحى بطريق السادات ، وميدان الطابية حيث سيراعى فيها وضع اللمسات الجمالية وإبراز الهوية البصرية والتراث الأسوانى بريشة الفنان الإبداعية.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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