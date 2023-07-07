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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اجتماع للجنة التنسيقية للأنشطة والأندية الصيفية بتعليم أسوان

التربية والتعليم
التربية والتعليم بأسوان

عقد عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان اجتماعاً لموجهى عموم الأنشطة "أعضاء اللجنة التنسيقية للأنشطة والأندية الصيفية" بحضور الدكتور محمد السنوسي مدير عام الخدمات التربوية ، وذلك لمناقشة خطة وآليات إقامة الأنشطة والأندية الصيفية ومراكز تنمية القدرات لهذا العام.

وقد استهل وكيل الوزارة الاجتماع، بتقديم الشكر والتقدير لجميع الحضور لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسى، وكذلك خلال حفل ختام الأنشطة التربوية، معرباً عن سعادته البالغة لحصول العديد من الأنشطة على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، وأن تكون الأنشطة الصيفية لهذا العام على نفس المستوى من الجدية والتميز.

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أنشطة 

ثم أشار عبد الكريم لطفى إلى أن الأنشطة والأندية الصيفية ومراكز تنمية القدرات تهدف إلى استثمار أوقات فراغ الطلاب وتعمل على تكوين شخصياتهم المتكاملة وحمايتهم من الاتجاهات الضارة بالمجتمع وإشباع هوايتهم والعمل على اكسابهم بعض المهارات، وربط الطلاب بمدارسهم وتنمية روح الولاء والمواطنة فى نفوسهم.

وعقب ذلك أكد لطفى أن جميع المدارس مفتوحة لممارسة الأنشطة الصيفية بها خلال الفترة الصباحية من الإجازة الصيفية، ويتم الإعلان عن ذلك فى مكان بارز بالمدرسة وعلى الصفحة الرسمية للمدرسة واستخدام كافة وسائل الإعلان اللازمة وبالنسبة للأندية الصيفية.

وأضاف أن إقامة الأندية يتم طبقًا للنشرات العامة المنظمة، حيث يتم تنفيذه فى المدارس التى يتوافر بها الإمكانيات البشرية والمادية التى تسمح بتنظيم وتنفيذ الأنشطة المختلفة وذات الموقع المتوسط للمدارس الأخرى، على أن يكون هناك عدد ٢ نادى متميز بكل إدارة على الأقل، وفى مناطق مختلفة لتوسيع دائرة الاستفادة لأكبر عدد من الطلاب.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مواعيد عمل الأندية وخطوات تنفيذها والتوجيهات العامة التى ستعمل المدارس من خلالها، والتنظيم الإدارى لهذه الأندية وميزانيتها ومصروفاتها ، كما تم مناقشة قواعد صرف الميزانية الخاصة بكل نشاط وكذلك المكافآت الخاصة بالأنشطة والأندية الصيفية والتى تعمل فى غير أوقات العمل الرسمية.

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جهود

عقب ذلك أكد وكيل الوزارة على ضرورة أن يجتمع موجهى العموم مع السادة المعلمين لشرح وتوضيح خطط العمل لبيان آليات تنفيذها، وحتى يكون المعلم أو الأخصائى على دراية كاملة بما سيتم تنفيذه داخل الأنشطة أو النوادى الصيفية أو المراكز. على أن يقوم جهاز المتابعة، بمتابعة كافة هذه الفعاليات.

وبنهاية الاجتماع ، طالب وكيل الوزارة الموجهين بالإلتزام بالنشرات العامة المنظمة لعمل الأنشطة والأندية الصيفية ومراكز تنمية القدرات، والجدية فى تنفيذ الخطط الموضوعة، مؤكدًا أنه سيتم تنظيم مهرجان بنهاية الأجازة الصيفية يتضمن كافة الأنشطة التى أُقيمت وسيتم تنظيم احتفالية لتكريم المتميزين من المشرفين والطلاب.

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