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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: تخطى المستهدف من كميات القمح الموردة بنسبة 198.2%

توريد محصول القمح
توريد محصول القمح بأسوان

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن تخطى المستهدف فى توريد كميات القمح بنسبة 198.2 % حيث وصلت إجمالى الكميات الموردة إلى 262 ألف و 168 طن حتى الآن .

وقال المحافظ، إنه تم توريد 147 ألف و 76 طن بصوامع وشون وبناكر وهناجر المحافظة ، فيما تم نقل 112 ألف و 152 طن للمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة بالمحافظات الأخرى ، وهو الذى توازى مع تخصيص 2940 طن للتقاوي.

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توريد القمح

جاء ذلك ضمن جهود إستكمال أجهزة المحافظة جهودها لتقديم التسهيلات المختلفة للمزارعين لإنجاح موسم توريد القمح وإستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى لموسم الحصاد 2023 وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى . 

 

وأوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير عام التموين بأنه إستكملت الجهات المعنية جهودها لتوريد كميات القمح ، والوصول لهذا الإنجاز ، وتخطى نسب المستهدف ، وهو الذى تواكب مع صدور قرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين بصرف كميات من النخالة الخشنة بمقدار 10 كجم عن كل طن قمح يتم توريده بالمواقع التخزينية بدائرة المحافظة ، وهو ما ساهم فى تحفيز المزارعيين لتوريد كميات القمح بشكل أكبر .

 

وأشار خالد أبو القاسم إلى أنه يتم توريد كميات القمح داخل صومعة مطحن أسوان وشونة مطحن كوم أمبو ، بالإضافة إلى صومعة الراجحى بتوشكى ، وصومعة مطاحن إدفو ، علاوة على صومعة مطاحن المفالسة ، وهنجر المفالسة ، وبنكر إدفو ، فضلاً عن توريد كميات من القمح لصوامع وشون وبناكر الترامسة والمراشدة بقنا وإسنا وقوص والبلينا وسوهاج وأسيوط ، وكذا توريد جزء لمراكز تجهيز التقاوى بالبحيرة والعاشر من رمضان وبنى سويف .

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جهود

وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، إنهاء استعداداتها لامتحانات الدور الثانى للعام الدراسى 2022/2023، والتى سوف تنطلق فى الفترة من 13 إلى 29 يوليو الجارى لصفوف النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم الفنى.

ومن جانبه اعتمد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان خطة الامتحانات ، وشدد على أهمية تنفيذ أعمال النظافة العامة، وأعمال التعقيم والتطهير، وتجهيز قوائم الامتحان، فضلاً عن توافر مبردات المياه ووسائل التهوية الجيدة والإضاءة لخلق الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

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