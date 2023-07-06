وفاة طالب ثانوية عامة أثناء تأدية امتحان اللغة الأجنبية بـ أسوان

توفى طالب "دمج" من ذوى الهمم بإحدى لجان مدرسة محمد خالد الثانوية بمدينة كوم أمبو شمال أسوان، أثناء تأدية امتحان اللغة الإنجليزية، صباح اليوم الخميس، حيث تعرض لحالة إعياء داخل اللجنة، وأثناء نقله إلى المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف لقي مصرعه في الطريق للمستشفى.

وكان قد أدى اليوم طلاب الثانوية العامة 2023 “الشعبتين العلمية والأدبية”، امتحان اللغة الأجنبية الأولى ( الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية) في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية.

واستمر زمن امتحان اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية ، الفرنسية، الألمانية) في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية ، لمدة 3 ساعات من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا.