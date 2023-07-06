باستثناء القطعة الثانية.. طلاب الثانوية العامة بأسيوط يؤكدون سهولة امتحان اللغة الإنجليزية

أكد طلاب الثانوية العامة بأسيوط سهولة امتحان اللغة الإنجليزية، باستثناء سؤال القطعة الثانية، وأن الامتحان كان في متناول الطالب المتوسط.

وقال الطلاب محمود عصام السيد وعبد الله نصر الدين وعبد الرحمن عادل، مدرسة ناصر الثانوية بلجنة الانتصار بمدينة أسيوط، إن الامتحان كان في مجمله سهلا باستثناء القطعة الثانية التي جاءت حول ظهور مرض بالصين بسبب تلوث الجو، ولكن للأسف الإجابات من خارج القطعة تحتاج إلى تفكير ومعرفة وثروة لغوية متخصصة.





وقال محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إن الطلاب أدوا الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية اليوم.

وأضاف أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أي شكاوى ولم يتم رصد ما يعكر صفو سير العملية الامتحانية داخل اللجان.

وأشار إلى أن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة بالمحافظة هذا العام 30 ألف طالب وطالبة، منهم 12 ألفا و287 طالبا و17 ألفا و645 طالبة، موزعين على 87 لجنة بجميع مراكز المحافظة.

وأكد دسوقي توفير الإشراف الطبي بندب طبيب وممرض، بالإضافة إلى توفير أدوات التعقيم وتذليل جميع العقبات التى تواجه الطلاب أثناء الامتحانات.