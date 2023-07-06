عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال لقائه بمدير منطقة الوعظ..

محافظ أسيوط يستعرض تنفيذ قوافل التوعوية عن القضية السكانية وأخطارها

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي مدير منطقة الوعظ

استعرض اللواء عصام سعد محافظ أسيوط خطة منطقة الوعظ ولإعلام الديني التابعة لمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف بالتعاون مع الجهات المختلفة في تنفيذ مؤتمر وسلسة من الندوات والقوافل التوعوعية بقرى ومراكز المحافظة عن القضية السكانية وأبعادها وخطورتها انطلاقا من الدور المنوط بها في رصد ومعالجة المشاكل والقضايا المجتمعية التي تواجه المجتمع والعمل على حلها ونشر الوعي والإصلاح بين المواطنين وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والاهتمام الذي يوليه بهذا الشأن ووفقًا للاستراتيجية القومية للسكان ورؤية مصر 2030. 

جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع الشيخ سيد عبدالعزيز مدير عام الدعوة والإعلام الديني بمنطقة وعظ أسيوط.
وأوضح محافظ أسيوط إنه سيتم تنظيم مؤتمر عن "القضية السكانية أبعادها وخطورتها" يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو القادم بالتعاون بين منطقة الدعوة والوعظ والإعلام الديني والمحافظة والمجلس القومي للمرأة ومديرية الصحة والهيئة العامة للاستعلامات والمجلس القومي للسكان ومديرية التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة وبيت العائلة المصرية بأسيوط ومنظمات المجتمع المدني كما سيتم تنفيذ 52 لقاء وقافلة دعوية ووعظ ولقاءات على مستوى الوحدات المحلية بالمحافظة للتوعية الدينية والطبية والاجتماعية لافتاً إلى اهتمام الدولة بهذه القضية ووضع حلول لها بكافة الطرق الممكنة موضحاً أن الهدف من مثل هذه اللقاءات والمؤتمرات والقوافل الدعوية هو النزول إلى أرض الواقع والوصول والتعامل المباشر مع المواطنين بكافة فئاتهم لتنفيذ رؤية القيادة السياسية في القضايا السكانية والعمل على الحد من الزيادة السكانية غير المبررة وتحقيق مؤشرات أفضل لضمان تنفيذ خطط التنمية المستدامة 2030.
وأكد المحافظ على الدور المنوط به لمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف ومناطق الوعظ والاعلام الديني ولجان الفتوى من رصد ومعالجة المشاكل والقضايا المجتمعية التي تواجه المجتمع والعمل على حلها ونشر الوعي والإصلاح بين الناس ولم الشمل مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات لمواجهة هذه القضية مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك الفعاليات التي تدعم القضايا القومية والهامة للمجتمع خاصة وأن الزيادة السكانية غير المبررة تؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين وتلتهم جهود التنمية التي تعمل الدولة على تنفيذها.

بمناسبة ذكرى 30 يونيو.. جامعة أسيوط تطلق مسابقة ثقافية لتعزيز روح الانتماء

إزالة 17 حالة تعد على أراض زراعية ومخالفات بناء بقرى أسيوط


من جانبه أشار الشيخ سيد عبد العزيز إلى إنه عقب رصد منطقة الوعظ والإعلام الديني بأسيوط لبعض الظواهر السلبية المنتشرة بالمجتمع الأسيوطي (القضية السكانية ، تفشي الطلاق ، المخدرات والإدمان ، ...) وغيرها تم وضع خطة عمل خلال شهر يوليو القادم لتنفيذ لقاءات وندوات بالقرى والنجوع والمراكز على مستوى المحافظة عن "القضية السكانية وابعادها وخطورتها" بالتعاون مع الوحدات المحلية في الفترة من 16 يوليو وحتى 31 يوليو 2023 فضلًا عن خطة مديرية الصحة الموالية لخطة منطقة الوعظ والتي سيتم من خلالها تنفيذ قوافل طبية وعيادات متنقلة لتنظيم الأسرة تضم أطباء وممرضات ورائدات ريفيات بمختلف القرى والنجوع في نفس الفترة.

أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط منطقة الوعظ والإرشاد بالأزهر الشريف معالجة القضايا السكانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة طالب ثانوية عامة أثناء تأدية امتحان اللغة الأجنبية بـ أسوان

مفيهوش كلام.. تعليق مثير من شوبير على هدف الإسماعيلي الملغي في الأهلي

لجنة الحكام: إلغاء هدف الإسماعيلي "صحيح".. وسنحول "شيحة" إلى الانضباط

لن نلعب في هذه الحالة.. مرتضى منصور يهدد بانسحاب الزمالك أمام الأهلي

حان وقت شراء الذهب.. مفاجأة تضرب عيار 21 في أغسطس

محمد حسن يُكذب كريم حسن شحاتة ويفتح النار عليه

الإسماعيلي يعلن رسميا عن مفاوضات نجم الفريق مع الأهلي

قرار ناري من الزمالك ضد حكام مباراة القمة بعد جدل الأهلي والإسماعيلي

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط: مواصلة تركيب بلدورات وتشجير الشوارع بمدينة منفلوط

محافظ أسيوط يتابع إجراءات توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها

ترشيحاتنا

استئناف المفاوضات مع مصر والسودان.. تصريحات عاجلة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف موقع الصاروخ في لبنان

هل دعاء الوالدين على الأبناء مستجاب؟ احترس من هذا الأمر

6 سلوكيات تجعل البعض ينفرون منك.. منها التعاطف الشديد والاعتماد الزائد على الآخرين

جلسة ساخنة بين أسوريو ولاعبى الزمالك استعدادا لمواجهة فيوتشر

أكثر من 15 قذيفة.. إسرائيل تقصف لبنان بعد صواريخ بيروت تجاه تل أبيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جربها.. فوائد كتابة اليوميات والذكريات

يجنبك مشكلات صحية.. حسام موافي ينصح المواطنين بتناول الفاكهة قبل أي وجبة

بسبب حجز الطائرة.. رد فعل صادم لعجوز في مطار بالمكسيك

افتكروها دولفين.. سمكة قرش تقترب من مصيفين في شاطئ شهير ببريطانيا| صور

فيديو

فين الحقيقة؟| هل حضر إيهاب توفيق دفنة صديقه علاء عبدالخالق صباحًا ثم أحيا حفلته ليلا؟.. فيديوجراف

مقطع فيديو لرجل يدخل جينيس بهواية غير متوقعة .. شاهد

الفسيخ ولا اللحمة النية .. طبق العيد يشعل الحرب بين اللبنانيين والمصريين

«سابته وهربت»..طفل مسلسل الثمن هادي مقداد يبكي على الهواء بسبب والدته «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ