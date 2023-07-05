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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 17 حالة تعد على أراض زراعية ومخالفات بناء بقرى أسيوط

إزالة تعديات أسيوط
إزالة تعديات أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استمرار تنفيذ الإزالات لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بكل حسم ودون تهاون أو تقاعس تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يولي اهتمامًا خاصًا بهذا الملف الهام وتعليمات للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة في هذا الشأن؛ لافتًا إلى التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية للمتابعة والمرور الدوري لرصد أي حالة تعد وإزالتها في المهد لعدم تكرار التعدي مرة أخرى للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها في الحصول على الغذاء مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية.


وفي هذا الإطار قامت الوحدات المحلية بمراكز والقوصية وأبنوب والفتح وأبوتيج بحملات لرصد التعديات أسفرت عن إزالة 17 حالة تعد على أراض زراعية ومخالفة بناء بقرى هذه المراكز؛ حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج بقيادة محمد عبدالراضي رئيس المركز بحملة مكبرة تمكنت خلالها من إزالة 9 حالات تعدي منهم حالة تعدي علي أرض زراعية علي مساحة ٦ أسهم بحوض عليقه البحري وحالة تعدي بسور بلوك أبيض علي مساحه ٨٠ متر تقريبًا بالحماضلة و7 حالات بقرية دوينة منهم ٥ حالات بحوض رأس خضير بمساحة 2.5 قيراط و١٢سهم لكل حالة وحالة بحوض الوادى القبلي بمساحة ٨سهم وحالة بحوض على جاد بمساحة ٦سهم وذلك بمشاركة أسامة كامل نائب رئيس المركز ومسئولي حماية الأراضي والإدارة الهندسية والازالات بالمركز وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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وفي مركز القوصية نفذت الوحدة المحلية تحت إشراف اللواء محمد عزت رئيس المركز حملة إزالة لعدد 5 حالات تعدي على أراضي زراعية بقرية بني إدريس التابعة لقرية مير بمساحة قيراط لكل حاله بحضور محمد عبد الحميد رئيس الوحدة المحلية ومسئولي الازالات وباستخدام معدات الوحدة المحلية وتم واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفات.
كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب تحت إشراف خالد عبدالرؤوف رئيس المركز بتنفيذ حملة لرصد التعديات ومخالفات البناء وتم خلالها رصد حالتين تعدي حيث تم إزالة قواعد خرسانية خلف قهوه المعاون بمنطقة الشعراوية بأبنوب وإزالة سملات خرسانية خلف البنزينة طريق أبنوب/أسيوط حوض عبدالجواد وذلك بحضور نواب رئيس المركز ومسئول الأزمات والإدارة الهندسية بالمركز.


بينما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح حملة تحت إشراف عبد الرؤوف النمر رئيس المركز تم خلالها تنفيذ إزالة فورية لحالة تعد على أرض زراعية بحوض الباجه بقرية المعصرة على مساحة ٣٠٠ متر وذلك بحضور علي عطا نائب رئيس المركز ورئيس قرية بني مر ومسئولي الإدارة الهندسية والزراعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين.

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