وكيل أفريقية النواب: أسبوع القاهرة للمياه يجسد دور مصر المحوري في تعزيز التعاون الإفريقي وحماية الأمن المائي

أكد النائب محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن استضافة مصر فعاليات الدورة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه، خلال الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر 2026، تجسد مكانة الدولة المصرية ودورها المحوري في دعم التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة تحديات المياه، وتعزيز فرص التنمية المستدامة، لا سيما داخل القارة الإفريقية.

وأضاف أن رسائل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح الأسبوع تؤكد ثوابت الموقف المصري بشأن حماية الأمن المائي، وفي مقدمتها التمسك بالحوار والتعاون واحترام قواعد القانون الدولي، مع رفض فرض الأمر الواقع أو اتخاذ إجراءات أحادية تضر بمصالح الدول الأخرى.

وأشار النائب محمد سليم، إلى أن تأكيد فخامة الرئيس السيسي احترام حق دول حوض النيل في التنمية، بالتوازي مع ضرورة عدم الإضرار بالأمن المائي للدول الأخرى، يعكس رؤية مصر القائمة على تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز الثقة بين دول الحوض.

وقال إن أسبوع القاهرة للمياه يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات والتكنولوجيا، وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة ندرة المياه وتداعيات التغيرات المناخية، لافتا إلى أهمية تعزيز الشراكات الإفريقية في مجالات إدارة الموارد المائية والري الحديث وتحلية المياه.

وشدد النائب محمد سليم على أن المرحلة الراهنة تتطلب تحويل الحوار إلى خطوات عملية ومشروعات مشتركة تحقق التنمية والازدهار لشعوب القارة، مؤكدا أن مصر ستواصل دعم التعاون الإفريقي وترسيخ مفهوم المياه باعتبارها جسرا للسلام والاستقرار، وليس سببا للصراع.