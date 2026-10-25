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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وليد حقيقي: أسبوع القاهرة للمياه منصة دولية لمواجهة تحديات ندرة المياه وتعزيز التعاون الإقليمي

أسبوع المياه
أسبوع المياه

أكد المهندس وليد حقيقي الرئيس التنفيذي لأسبوع القاهرة للمياه، أن هذا الحدث يمثل منصة إقليمية ودولية للتعاون وتبادل الخبرات في مختلف قضايا المياه، مشيرًا إلى أن العام الجاري يشهد تنظيم النسخة التاسعة من الفعالية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أن أسبوع القاهرة للمياه انطلق عام 2018 بالتعاون مع عدد من المنظمات الأممية والدولية، بهدف تعزيز الحوار والتعاون بشأن التحديات المرتبطة بقطاع المياه.

وتابع أن أهمية أسبوع القاهرة للمياه في تسليط الضوء على تحديات ندرة المياه في أفريقيا والمنطقة العربية، ونقل أولويات دول المنطقة واحتياجاتها إلى المحافل والمنتديات الدولية المعنية بقضايا المياه، بما يسهم في تعزيز التعاون وتبادل الرؤى بشأن الإدارة المستدامة للموارد المائية.

المياه أسبوع المياه الري

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