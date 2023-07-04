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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم أسيوط: ضبط طالب بالثانوية العامة بحوزته هاتف محمول متصل بالإنترنت

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بأسيوط

أكد مصدر بالتربية والتعليم بأسيوط  على قيام  مراقب  بلجنة مدرسة الحرية بمدينة أسيوط أثناء مرافقته طالب بلجنة رقم ٧ إلي دورة المياه وبتفتيشه عثر بحوزته هاتف محمول متصلا باحدى صفحات الإنترنت. 


وأشار المصدر إلى  قيام المراقب بتحريز الهاتف و تحرير محضر حيازة محمول للطالب  واستكمال باقي الإجراءات القانونية مؤكدا أنه لم يحدث  أي تعطيل لسير الامتحانات داخل اللجنة 
ونوه المصدر  الي ان عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الاستاتيكا اليوم ١٦٦٩ طالب وطالبة و١١٩ طالب مدرسة المتفوقين و٨ طلاب مكفوفين لغة اجنبية ثانية  ورقة أولى وورقة ثانية

كان  طلاب الثانوية العامة قسم  علمي رياضة  بأسيوط، قد اشتكوا  من امتحان مادة الاستاتيكا مؤكدين ان الوقت غير كاف للإجابة عليه والاسئلة تحتاج إلى وقت أكثر من ساعتين حتى نتمكن من الإجابة وتحتاج إلى تركيز وتفكير للإجابة وهي في مستوى الطالب فوق المتوسط. 

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وعبر  طلاب لجنة ٧ بمدرسة الحرية الرسمية بمدينة أسيوط عن استياءهم من أداء والملاحظين داخل اللجنة لتسببهم في حالة من الارتباك عقب ضبط طالب متلبسا بهاتف محمول يقوم باستخدامه في عملية الغش وتحرير محضر داخل اللجنة حيث أكد الطلاب  دانيال عماد وحمزة عصام  لجنة مدرسة الحرية عن انهم اصيبوا بحالة من الارتباك عقب تحرير المحضر  داخل اللجنة وضياع وقت من زمن الإجابة مما  اثر عليهم بالسلب في الإجابة ولم يتم اعطاءهم وقت بديل لذلك
مطالبين بفتح تحقيق وانهم سوف يحررون محضر بذلك.

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