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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يعلن دعمه لفعاليات حملة "100 يوم صحة" بالقرى والمراكز

مبادرة 100 يوم صحة
مبادرة 100 يوم صحة

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط دعمه الكامل لفعاليات حملة "100 يوم صحة" بقرى ومراكز المحافظة وذلك ضمن فعاليات الحملة التي تستمر لمدة 100 يوم تحت شعار "معاك من أول يوم" لتقديم الخدمات الصحية للمبادرات الرئاسية بالمجان في قطاع الصحة والوصول للمواطنين في أماكن التجمعات والمراكز والأحياء وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية في قطاع الصحة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.


وأشار محافظ أسيوط – في بيان صادر عن إدارة الاعلام بالمحافظة اليوم الثلاثاء – الى استمرار الأنشطة المكثفة للحملة بكافة قرى ومراكز المحافظة من خلال 200 فرقة ثابتة ومتنقلة لتقديم خدماتها بالمجان للمواطنين لافتًا إلى متابعته المستمرة للفعاليات وتفقده لبعض الفرق الطبية الثابتة والمتنقلة للاطمئنان على توافر كافة الخدمات الصحية ومتابعة أعمال الكشف الطبي على المواطنين وإجراء التحاليل المختلفة لهم وأعمال التوعية والتثقيف الصحي موجهًا الشكر لوكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور محمد زين الدين حافظ والفريق الطبي المشرف على الحملة بالمحافظة وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل لتحقيق الأهداف المرجوة.

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وأضاف المحافظ أن فعاليات الحملة انطلقت يوم 25 يونيو وتستمر حتى أول أكتوبر من خلال 200 فرقة طبية لتقديم كافة خدماتها بالمجان للمواطنين من خلال تفعيل 11 مبادرة رئاسية في قطاع الصحة على مستوى المحافظة معلناً دعمه الكامل للحملة والتي تستهدف أماكن تجمعات المواطنين أمام دور العبادة ومحطات القطار والاتوبيس والمواقف والحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل لاستهداف أكبر عدد ممكن من المواطنين موجهًا رؤساء المراكز والاحياء لتقديم كافة الدعم والتسهيلات للحملة مناشدًا المواطنين بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة بكافة مواقعها الثابتة والمتنقلة تسهيلا عليهم.


وأكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إنه تم توجيه مديري الإدارات الصحية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة لفعاليات الحملة وعمل تقرير يومي لمعدلات الانجاز فضلًا عن مواصلة الجهود بالحملة للوصول للمواطنين بأماكن التجمعات ونشر الفرق الطبية المتنقلة وجاهزية الفرق الثابتة بالوحدات الصحية بالمراكز والأحياء وفقًا للخطة التي تم وضعها لافتًا إلى إنه يجرى العمل بالفرق الثابتة بجميع المبادرات والتسجيل الالكتروني وكذلك الورقي والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والمستهلكات والمطبوعات والتدريب حال الاحتياج لذلك وجاهزية الفرق المتنقلة وانتظام الفرق الثابتة بالوحدات الصحية وأماكن التجمعات بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ورؤساء المراكز والأحياء وذلك طوال فترة عمل الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان فضلاً عن تحويل الحالات المرضية إلى المستشفيات المركزية والعامة لاستكمال العلاج وإجراء التدخلات العلاجية والجراحية اللازمة.


يذكر أن وزارة الصحة والسكان قد خصصت خطين ساخنين للرد علي استفسارات المواطنين وهما 15300 و15335 وتكثيف الأعمال الإعلامية والتوعوية لخدمات وزارة الصحة وتقديم جميع الخدمات الصحية والعلاجية بجميع المنشآت وعلى رأسها خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة مع التنسيق بين منسقي المبادرات الرئاسية وإدارات الطب العلاجي والرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة ومركز المعلومات والتواصل المجتمعي والتوعية وتفعيل كافة المبادرات الرئاسية والبدء في المبادرات المستحدثة واجراء مسوح طبية وتوفير الدواء والعلاج للمرضى وتكثيف وتفعيل الأعمال الوقائية والخدمات البيئية ونشر الوعي الصحي في مجال الصحة الإنجابية.

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