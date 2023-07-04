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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسيوط يعتمد تنسيق القبول بمدارس الثانوي الفني

محافظ أسيوط يعتمد
محافظ أسيوط يعتمد تنسيق القبول بمدارس الثانوي الفني

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي الفني بمختلف فروعه "زراعي- صناعي- تجاري- فندقي" للعام الدراسى 2023 - 2024.

ولأول مرة يتم تنسيق قبول الطلاب بالمدارس الفنية حسب الفصول المتاحة بكل مدرسة، ويتم القبول من الأعلى مجموعا، حسب القوة الاستيعابية بكل مدرسة، مع الالتزام بعدد الطلاب المحدد بكل فصل، ودون التقيد بالإدارة التعليمية للطالب، وذلك تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وعلى ضوء المؤشرات العامة لنتيجة الشهادة الإعدادية.

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جاء ذلك خلال لقائه عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بمكتبه بديوان عام المحافظة  والمهندس مصطفى عبد الفتاح مدير منطقة الابنية التعليمية بالمحافظة .

وأشار محافظ أسيوط ، الى انه تم تشكيل لجنة مسئولة عن التنسيق بكل مدرسة تحت مسئولية ادارة المدرسة لاستيعاب الطلاب حسب القوة الاستيعابية للمدرسة وعدد الفصول المتاحة لقبول طلاب الصف الاول لهذا العام 2023 – 2024 م  تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وتحقيق العدالة والمساواة التعليمية ، وإتاحة الفرصة أمامهم للالتحاق بالتعليم الثانوى الفنى على أن يتم إعادة العرض مرة أخرى لدراسة وتحديد المقبولين بصفة نهائية كأقصى كثافة ممكنة لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب ،مطالباً الطلاب ببذل المزيد من الجهد لتحقيق التفوق الدراسى والعملى والوصول الى التأهيل الجيد لسوق العمل .

ومن جهته، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم الى انه بالنسبة للتعليم الفنى الصناعى سيتم القبول بمدرسة أسيوط الفنية بنات (نظام الجدارات ) عدد 400 طالبة كحد اقصى من الاعلى مجموع وحسب القوة الاستيعابية القصوى للمدرسة وباقى مدارس التعليم الفنى الصناعى يتم قبول الطلاب حسب الفصول المتاحة بكل مدرسة ويتم القبول من الاعلى مجموع حسب القوة الاستيعابية لكل مدرسة مع الالتزام بعدد الطلاب المحدد بكل فصل بما لايزيد عن 40 طالبا لكل فصل بالنسبة للطلاب الذين سيتم تحويلهم للتعليم المهنى طبقا للقرار الوزارى رقم 90 نسبة 2.5 % كحد ادنى ويحتمل زيادة هذه النسبة الى 4 %.

وأضاف:  وبالنسبة للتعليم الفنى التجارى فيتم قبول الطلاب بالتعليم الفنى الفندقى بعدد 100 طالب كحد اقصى من الاعلى مجموع والتعليم الفنى التجارى مدرسة الفريق عبد المنعم رياض التجارية فيتم قبول 400 طالب كحد اقصى من الاعلى درجات والتعليم الفنى التجارى نظام الثلاث سنوات (عام وجدارات ) يتم قبول الطلاب حسب الاماكن المتاحة بكل مدرسة ومن الاعلى مجموع  وبالنسبة للتعليم الفنى الزراعى يتم قبول الطلاب حسب الاماكن المتاحة بكل مدرسة لكل ادارة تعليمية ،وبالنسبة للادارات التى ليس بها اكثر من نوعية تعليم فنى ( صناعى – زراعى – تجارى ) ويتعذر انتقال الطالبات يوميا من ادارة الى اخرى يتم استيعاب الطالبات بتلك النوعية الموجودة داخل الادارة دون التقيد بالحد الادنى للدرجات بتلك الادارة ووفقا للكثافة الطلابية بالمدرسة بتلك الادارة وحسب رغبة ولى الامر .

يذكر ان محافظ أسيوط اعتمد - في وقت سابق في 14 يونيو الماضي - نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2022/ 2023 (الدور الأول) بنسبة نسبة نجاح للطلاب النظاميين والمنازل 77.53% حيث بلغ عدد الطلاب الحاضرين للامتحانات 76432 طالب نجح منهم 59096 طالب وعدد الطلاب الذي يحق لهم دخول الدور الثاني 17523 طالب ليبلغ عدد الطلاب الناجحين والمتوقع نجاحهم إلى 64296 طالب.

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