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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: توريد 135 ألف طن قمح إلى 28 شونة ومركز تجميع

توريد محصول القمح
توريد محصول القمح بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن توريد 135 ألف و845 طن من القمح المحلى موسم 2023 ، لـ 28 شونة وصومعة وهنجر ومركز تجميع موزعة على مستوى مراكز المحافظة ، منذ بدء موسم التوريد وحتى الآن وفقاً للضوابط الموضوعة خاصة وأن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لا تدخر جهداً لتوفير مخزون استراتيجي آمن من الحبوب الغذائية مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم والتيسيرات وتذليل العقبات لتسهيل عمليات توريد الأقماح وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولا بأول وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول...جاء ذلك خلال لقائه الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط ، لمتابعة موقف توريد الاقماح بالمحافظة .

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وأكد محافظ أسيوط ، متابعته المستمرة واليومية لأعمال التوريد لكافة المواقع التخزينية سواء عن طريق جولاته المستمرة أو اجتماعاته الدورية او تكليفاته لرؤساء المراكز والمدن ومسئولي الزراعة والتموين للمرور والنزول إلى ارض الواقع لحل أي مشكلة تعترض عمليات التوريد لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات التنفيذية المعنية في هذا الشأن لتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والموردين واستلام الأقماح المطابقة للمواصفات لافتا الى ان المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 167 ألف فدان على مستوى المحافظة وتم حصادها بالكامل ، ومنذ بدء موسم الحصاد تم تشكيل لجان من مديريتى الزراعة والتموين لاستلام محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح والتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها .


من جانبه أوضح وكيل وزارة الزراعة بأسيوط ، أن كميات القمح الموردة فى تزايد مع انتهاء موسم الحصاد ،حيث تم توريد 50490 طن بشون البنك الزراعي المصري و21723طن و323 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى 42086 طن و473 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر – مركز أبنوب و9187 طن و830 كجم لشركة الوحدة لطحن الغلال و10950طن و447 كجم انتاج التقاوي /إرشاد (إكثار) ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 135 ألف و845 طن قمح .


وأشار اللواء عصام سعد ، الى متابعته المستمرة والدورية لاعمال توريد القمح ومتابعة اية شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح فضلًا عن الالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة مشيرًا الى تشكيل غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".

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