محافظ أسيوط: إزالة فورية لـ13 حالة تعد على أراضى زراعية ومخالفات بناء

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،عن تنفيذ 13 حالة ازالة فورية لتعديات على اراضى زراعية ومخالفات بناء بمراكز القوصية ومركز اسيوط وحى غرب ،لافتاً الى استمرار حملات ازالة مخالفات البناء وكافة التعديات على الاراضى الزراعية واراضى املاك الدولة بقرى ومراكز المحافظة ،بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة وممتلكاتها.



وأوضح محافظ أسيوط ، ان الاجهزة التنفيذية بمراكز القوصية ومركز اسيوط وحى غرب ،تمكنت من ازالة 13 حالة تعد على اراضى زراعية وبمخالفات بناء خلال يوم واحد ،حيث تم تنفيذ حملة مكبرة بمركز القوصية اسفرت عن تنفيذ 11 قرار ازالة لحالات تعد على ارض زراعية تحت اشراف اللواء محمد عزت رئيس المركز ، كما تم تنفيذ إزالة مخالفات بناء على اراضى زراعية بقرية سلامة بمركز اسيوط ،وذلك تحت اشراف ومشاركة حسنى درويش رئيس مركز اسيوط ، كما تم ازالة مخالفة بناء وازالة شدة خشبية لسقف الدور الثالث العلوى باحد العقارات بمنطقة البركة بجوار محطة الصرف بحى غرب بمشاركة واشراف ابوالعيون ابراهيم رئيس حى غرب و اشرف طنطاوى نائب رئيس الحى ،لافتًا إلى أن هناك تنسيق مستمر مع كافة الأجهزة المعنية من خلال غرفة الأزمات المركزية بالديوان العام وجميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة بجميع مراكز المحافظة المختلفة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقا للقانون .



كان محافظ أسيوط قد وجه– خلال اجتماع القيادات التنفيذية بالمحافظة – بتشكيل لجان بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومسئولي الزراعة والمتابعة الميدانية للمرور اليومي لرصد حالات التعدي على الأراضي الزراعية بالتبوير أو التشوين أو البناء وكذا التعديات على أملاك الدولة وإزالة المخالفات فور وقوعها بالتعاون مع قوات الأمن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين كما وجه مسئولي الري بتكثيف المرور الميداني لمنع التعدي على مياه الري وحرم المجاري المائية وكذلك التنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية في رصد مخالفات البناء والتعامل الفوري معها.



كما أعلن المحافظ عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.