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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسيوط يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

برقم الجلوس .. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط

تسريب نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط قبل ساعات من اعتمادها من المحافظ


محافظ أسيوط يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام بحد أدنى مجموع 245 درجة 
اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،اليوم الأحد ، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة للعام الدراسي 2023 /2024 بمجموع 245 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية وذلك بناءاً على دراسة وقرار اللجنة المشكلة برئاسة عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وبعض قيادات مديرية التربية والتعليم وفقاً لمجموعة من الآليات التي ارتكز عليها المقترح ومنها عدد الفصول الدراسية المحددة للقبول بالصف الأول الثانوى والمجهزة بالإضافة إلى القرارات الوزارية المنظمة لكثافة المرحلة الثانوية وكثافة الفصل وهو أقصى كثافة يمكن للفصل استيعابه نظرًا لارتفاع الدرجات النهائية للطلاب في الفصل الدراسي الثاني ... جاء ذلك خلال اجتماعه مع كل من عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومصطفى عبد الفتاح مدير عام فرع هيئة الابنية التعليمية بأسيوط ومحمد بشير مدير عام المكتب الفني بالمحافظة ومسئولي التعليم الفني (صناعي – زراعي - تجاري). 
وأكد المحافظ إنه حرصًا على مستقبل أولادنا وأحفادنا الطلاب وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص أمام الطلاب للالتحاق بالمرحلة الثانوية فإنه تم تخفيض درجات القبول بالصف الأول الثانوى العام والإنتهاء إلى مجموع 245 درجة كحد أدني للقبول وذلك بعد الإرتفاع الكبير في درجات الشهادة الإعدادية لعدد كبير من الطلاب وتحقيقاً لمبدأ تكافوء الفرص بين جميع الطلاب وإتاحة الفرصة أمامهم للالتحاق بالتعلم الثانوى العام على أن يتم إعادة العرض مرة أخرى لدراسة وتحديد المقبولين بصفة نهائية.
وأشار اللواء عصام سعد إلى إن القيادة السياسية والدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية منوهًا إلى الدعم الذي توليه الحكومة للعملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم وخاصة التعليم قبل الجامعي فضلًا عن التوسع في إنشاء مدارس جديدة بمختلف القرى والنجوع وحل مشكلة ارتفاع الكثافات ببعض المدارس وتطوير المناهج وتحديث الوسائل التعليمية وطرق التدريس لتواكب المستجدات مؤكدًا أن محافظة أسيوط من أعلى المحافظات التي حظيت بالتوسع في إنشاء مدارس جديدة بالقرى الأكثر احتياجاً مع الاهتمام بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية وحل مشكلة ارتفاع الكثافات ببعض المدارس. 
من جانبه أوضح عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم أن محافظ أسيوط اعتمد - في وقت سابق في 14 يونيو الماضي - نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2022/ 2023 (الدور الأول) بنسبة نسبة نجاح للطلاب النظاميين والمنازل 77.53% حيث بلغ عدد الطلاب الحاضرين للامتحانات 76432 طالب نجح منهم 59096 طالب وعدد الطلاب الذي يحق لهم دخول الدور الثاني 17523 طالب ليبلغ عدد الطلاب الناجحين والمتوقع نجاحهم إلى 64296 طالب.

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