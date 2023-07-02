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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جثمان و7 مصابين من عائلة واحدة.. تفاصيل حادث انقلاب سيارة بطريق أسيوط الجديدة

إسعاف
إسعاف

استقبلت مستشفيات جامعة أسيوط والإيمان العام 7 مصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أسيوط الجديدة بينما تم نقل جثة سيدة إلى مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي.


حصل موقع صدى البلد على أسماء المصابين من عائلة واحدة وتفاصيل حالتهم الصحية حيث استقبلت مستشفى أسيوط الجامعي كلا من " ارزاق. و. ع"، ٣٤ عاما، سحجات وكدمات متفرقه بالجسم، و " نسمه. و. ع" ٣٦ عاماً، اشتباه مابعد الارتجاج، و " عبد الله. ه. ر" ٥ أعوام، اشتباه نزيف بالمخ ، و أسماء. ه. ر " عام واحد، اشتباه كسر بقاع الجمجمه، و" رقيه. ه. ر " ٣ أعوام، اشتباه نزيف بالمخ. 

بينما تم نقل كلا من " ورداني. ع. م "  ٥٨ عاماً اشتباه كسر الضلوع، و " خضره. و. ع "  ١٩ عاماً، اشتباه مابعد الارتجاج، و " حبيبه. ه. م "  ١٣ عاماً، اشتباه نزيف بالمخ، إلى مستشفى الإيمان العام. 
ونقل جثة " شاديه. س. ع "  ٥٥ عاماً، إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي.

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وكان  اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أسيوط الجديدة يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أسيوط الجديدة ووجود حالة وفاة ومصابين.


انتقل إلى موقع الحادث ضباط القسم الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص إنقلاب سيارة ربع نقل وأسفر الحادث عن مصرع سيدة وإصابة 7 أشخاص تم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي والإيمان العام، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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