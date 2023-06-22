عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حريق شقة سكنية بأسيوط

إصابة 4 أشخاص في
إصابة 4 أشخاص في حريق شقة سكنية بأسيوط

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بحروق في حريق اندلع بشقة سكنية بمدينة منفلوط في أسيوط بسبب ماس كهربائي وتم نقلهم إلى مستشفى منفلوط المركزي.
تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق في شقة سكنية بجوار المدرسة الإعدادية بمدينة منفلوط ووجود مصابين.

الحبس سنة لشخص تعدى على جاره في أسيوط

السجن 7 سنوات لفلاح اشترك في قتل ابنة شقيقه وعشيقها بأسيوط

وانتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز وقوات الحماية المدنية والاطفاء والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق في شقة سكنية بالطابق الثالث بعقار مجاور للمدرسة الإعدادية.
وأسفر الحريق عن إصابة كل من " عبد الحميد. ف. م" 35 عاما، حروق من الدرجة الثانيه بالفخذين والساقين حوالي ٦٠٪ و شقيقه " محمد. ف. م" 38 عاماً، حروق متفرقة بالجسم من الدرجة الثانية، و " ندي. ش. م" 27 عاما، حروق من الدرجة الثانية بالوجه والصدر، و " عائشة. أ. ف" ٤ أشهر، حروق متفرقة بالوجه والجسم من الدرجة الثانية. 

وتم نقلهم إلى العناية المركزة بمستشفى منفلوط المركزي، تحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة.

أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط نشوب حريق بأسيوط حريق بأسيوط اندلاع حريق بأسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدء صرف معاشات شهر يوليو لجميع المستحقين.. غدا

مش مسامحة أي حد بيتكلم في عِرضي.. سيدة الفستان الأزرق تبكي على الهواء وتروي مفاجآت لأول مرة (فيديو)

يسافر يوم الأحد.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الأهلي

شوبير يفجّر مفاجأة عن رحيل حارس مرمى الأهلي

من جمهوري.. أحمد سعد يرد على سخرية سمية الخشاب من ملابسه الشفافة

فيديوهات خادشة ومقاطع مثيرة.. القصة الكاملة للقبض على الراقصة بوسي

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 22 يونيو 2023

موضوعات متعلقة

نفوق 25 رأس ماشية في حريق 4 منازل بأسيوط

بسبب تسرب غاز.. إصابة ربة منزل وطفليها في حريق منزل بأسيوط

ترشيحاتنا

قرار قضائي جديد بشأن المتهمة بقتل ابنها في الشرقية

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ضد المقاولون في كأس مصر

كارثة|زيلينسكي يتهم روسيا بالتخطيط لمهاجمة محطة زابوريجيا النووية.. ورد عاجل من الكرملين

بـ195 جنيها.. بشرى سارة من التموين بشأن أسعار اللحوم بمناسبة عيد الأضحى|فيديو

أمين عام الأمم المتحدة يدين أعمال التخريب من قبل المستوطنين ويصفها بـ"الإرهابية"

بيان عاجل من الدفاع الروسية بشأن الخسائر الأوكرانية خلال الحرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روج للسياحة في مصر برقصته الشهيرة.. من هو نويل روبنسون وكيف قابله المصريون؟

شباك التذاكر.. بيت الروبي يخطف المركز الأول و«ب 19» يحقق 353 جنيها

وزير الدفاع يشهد تخرج دورات من دارسى أكاديمية ناصر وكلية القادة والأركان

فقدت زوجها بـ"تيتان" وجدّيها بـ"تايتانيك".. لعنة الماضي تلاحق ويندي راش

فيديو

انهيار أسعار الذهب وتوقعات باستمرار الهبوط.. وماذا سيحدث في اجتماع المركزي اليوم

وزير الدفاع يشهد تخرج دورات من دارسى أكاديمية ناصر وكلية القادة والأركان

لن تصدق.. حيوان يقتحم منزلا للحصول على طعام في كولورادو الأميركية.. شاهد

مقطع فيديو مفبرك لسمكة قرش في المغرب.. اعرف القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

اﻟﻤﺰﻳﺪ