إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حريق شقة سكنية بأسيوط

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بحروق في حريق اندلع بشقة سكنية بمدينة منفلوط في أسيوط بسبب ماس كهربائي وتم نقلهم إلى مستشفى منفلوط المركزي.

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق في شقة سكنية بجوار المدرسة الإعدادية بمدينة منفلوط ووجود مصابين.

وانتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز وقوات الحماية المدنية والاطفاء والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق في شقة سكنية بالطابق الثالث بعقار مجاور للمدرسة الإعدادية.

وأسفر الحريق عن إصابة كل من " عبد الحميد. ف. م" 35 عاما، حروق من الدرجة الثانيه بالفخذين والساقين حوالي ٦٠٪ و شقيقه " محمد. ف. م" 38 عاماً، حروق متفرقة بالجسم من الدرجة الثانية، و " ندي. ش. م" 27 عاما، حروق من الدرجة الثانية بالوجه والصدر، و " عائشة. أ. ف" ٤ أشهر، حروق متفرقة بالوجه والجسم من الدرجة الثانية.

وتم نقلهم إلى العناية المركزة بمستشفى منفلوط المركزي، تحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة.