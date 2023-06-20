الحبس سنة لشخص تعدى على جاره في أسيوط

عاقبت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط شخصا بالحبس مع الشغل لمدة عام وغرامة 1000 جنيه بالتعدي على جاره بسلاح ناري بعد ان طلب منه ستر عورته بمركز أبوتيج.

صدر الحكم برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح حفني رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد الزارع و حازم شوقي عقيل الرئيسان بالمحكمة، وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال.

تعود وقائع القضية رقم 6374 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة أبوتيج إلى تقدم المجني عليه " كامل . م . م " مقيم قرية باقور ببلاغ ضد جاره المتهم " مصطفى . م .ع " وسلم المجني عليه فرد خرطوش وكذا طلق ناري خاص بالسلاح خاصين بالمتهم وقال إن جاره حاول التعدي عليه بالسلاح بعد أن شاهده المجني عليه جالسن أمام منزله وعورته ظاهره بالكامل وعندما نصحه بستر عورته قام المتهم بإخراج السلاح الناري وحاول التعدي عليه ولكن تمكن المجني عليه بمساعدة الجيران من السيطرة عليه .

وتوصلت تحريات الرائد أحمد صلاح كرم رئيس مباحث مركز شرطة أبوتيج إلى صحة أقوال المجني عليه حيث قام المتهم بالتعدي على المجني عليه بالسب والشتم وتهديده بالسلاح الناري .