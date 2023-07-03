مشروعات الريف المصري| إنشاء 137 وحدة صحية بـ 1.4 مليار جنيه في أسيوط

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا للوقوف على معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجارية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمرحلتها الجديدة من خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة.

جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء مجدي أحمد محمود مدير قطاع الصعيد بدار الهندسة والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط ومحمد بشير مدير عام المكتب الفني بالمحافظة وسوزان محمد راضي مدير وحدة تطوير الريف المصري وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة ومسئولى جهاز التعمير المنفذ للمشروعات.



استعرض المحافظ مع مسئولي دار الهندسة والجهات المعنية نسب التنفيذ في المشروعات المختلفة بالقرى المستهدفة حيث يجري العمل في 2000 مشروع بـ 7 مراكز على مستوى المحافظة وتم مناقشة واستعراض نسب التنفيذ النهائية لأعمال توصيل شبكات الغاز وأعمال الرصف الجارية في الطرق الرئيسية والوحدات والمراكز الصحية ووحدات التضامن الإجتماعي مشددًا على تذليل العقبات التي تقف أمام تنفيذ الاعمال لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.



وأكد محافظ أسيوط على ضرورة التنسيق والتعاون المثمر بين جميع الأجهزة والقطاعات في المحافظة وبما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة مؤكدا الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال بكل مشروع مع المتابعة المستمرة لأعمال الشركات المنفذة والعمل على إزالة جميع المعوقات التي تقف حائلًا أمام عمليات التنفيذ.



وقال المحافظ إنه لابد من تضافر جهودنا جميعاً كتنفيذيين وأن نكون على قدر المسئولية لتنفيذ مبادرة حياة كريمة على أكمل وجه وبدون أي معوقات ونقدم كافة أوجه الدعم للجهات المنفذة للمبادرة خلال مراحل التنفيذ مؤكدا على ضرورة أن نعمل جميعا كفريق عمل واحد من أجل الانتهاء من تنفيذ الأعمال المتبقية للبدء في المرحلة الثانية.



وراجع اللواء عصام سعد مع مسئولي الأجهزة التنفيذية نسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها في المحافظة في مختلف القطاعات والتي تتضمن مجمعات خدمات المواطنين بعدد 35 مشروع بتكلفة 358 مليون جنيه والمجمعات الزراعية 35 مشروع بتكلفة 259 مليون جنيه والشباب والرياضة 82 مشروع بتكلفة 266 مليون جنيه والاسعاف 39 وحدة اسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه والصحة 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و471 مليون جنيه والكبارى والمشايات 171 مشروع بتكلفة 198 مليون جنيه ومشروعات الصرف الصحي 149 مشروع بتكلفة 10 مليار و230 مليون جنيه ومياه الشرب 149 مشروع بتكلفة 2 مليار و 413 مليون جنيه والابنية التعليمية 131 مشروع (1227 فصل دراسي) بتكلفة 431 مليون جنيه والكهرباء 149 مشروع بتكلفة 4 مليار و936 مليون جنيه والرى 41 عملية بإجمالى 114 ترعة بتكلفة 733 مليون جنيه والمجمعات السكنية 4 مشروعات بتكلفة 110 مليون جنيه والتضامن الاجتماعي 36 مشروع بتكلفة 166 مليون جنيه والطرق الداخلية 149 مشروع والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه والغاز الطبيعي 149 مشروع والاتصالات 149 مشروع ومشروع سكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه و62 مشروع متنوع ما بين ( اسواق ومواقف ونقاط اطفاء ) بتكلفة 434 مليون جنيه و4 مستشفيات و94 مكتب بريد و33 نقطة شرطة و10 محطة سكة حديد وواحد محطة غاز و10 محطات معالجة و42 محطة مياه بتكلفة إجمالية لكافة المشروعات بلغت 44 مليار جنيه بإجمالي مشروعات تصل إلى 2000 مشروع بتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه.



المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبو تيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.