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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

غدا.. انطلاق ورشة عمل بجامعة أسيوط حول "استراتيجيات إدارة الأزمات الجامعية"

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

تنظم جامعة أسيوط ورشة عمل بعنوان "استراتيجيات إدارة الأزمات الجامعية"، غدا الأربعاء بالقاعة الثمانية بالمبنى الإداري بالجامعة، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور محمود عبد العليم القائم بعمل نائب رئيس لجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، حرص إدارة الجامعة على رفع كفاءة العاملين في مواجهة الأزمات بقطاعات الجامعة المختلفة؛ للحد من مخاطرها،والتعريف بآليات التعامل مع الأزمات بأنواعها، وأهمية التنسيق بين إدارات الجامعة والمؤسسات الأخرى، واختيار الآليات المناسبة، وتوجيه قطاعات الجامعة المعنية لتطبيقها في حالة وجود الأزمة، مشيرا إلى أهمية التدريب المستمر والفعال؛ لرفع مستوى الوعي لدى منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين ، والطلاب.

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يتحدث في الورشة الدكتورة أماني محمد الشريف مستشار رئيس الجامعة لشئون التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات والسلامة والصحة المهنية، واللواء محمد كردي الجبالي مستشار المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية للحماية المدنية.

  الجدير بالذكر، أن الورشة تهدف إلى رفع الوعي بأنواع الأزمات المختلفة التي يمكن أن تتعرض لها المستويات والقطاعات المتنوعة في الجامعة، ودور كافة أعضاء الجامعة في إدارة الأزمات، وإكسابهم مهارات الاتصال والتواصل أثناء حدوث الأزمات.

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