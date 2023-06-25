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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة أسيوط يستقبل نقيب التمريض لبحث التعاون المشترك وسد العجز داخل المستشفيات

رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط يستقبل نقيب التمريض

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، وفداً من النقابة العامة للتمريض، وذلك في إطار ما تشهده النقابة العامة للتمريض من أعمال واحتفالات؛ بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، وذلك بحضور الدكتور علي مهران، أستاذ أمراض الذكورة بقسم الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب بالجامعة، وعضو مجلس الشيوخ، ورئيس لجنة الصحة بالمجلس.

وتضمن الوفد الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، وعضو الهيئة العامة للرعاية الصحية، وعضو مجلس الشيوخ، ونبيلة هاشم، نقيب التمريض بأسيوط، وعبده رفعت، وكيل النقابة العامة للتمريض.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد المنشاوي، الدور المهم والحيوي لمهنة التمريض، بوصفها من أهم المهن الإنسانية، ولها إسهاماتها في تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى، وتكامل دورها مع الفريق الطبي؛ من أجل النهوض بالمنظومة الصحية، وهو ما توليه الدولة المصرية أهمية قصوى؛ لارتباطه بحياة المواطن المصري، بوصف أن التمريض خط الدفاع الأول عن المريض.

كما أكد رئيس جامعة أسيوط، أهمية التعاون المثمر مع نقابة التمريض؛ من أجل سد العجز  في هيئة التمريض داخل المستشفيات الجامعية، واستيعاب الزيادة المتلاحقة في أعداد المرضى المترددين عليها، مشددا على حرص إدارة الجامعة على دعم قطاع التمريض بجميع احتياجاته، وإعداد ممرضين على أعلى درجة من الكفاءة والخبرة؛ من خلال توفير التدريب، والتعليم المستمر لهم؛ بما يصب في النهاية لمصلحة المرضى، والخدمات الطبية المقدمة، مشيرًا إلى أن كلية التمريض بجامعة أسيوط، من الكليات التي تضم نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس.

من جانبه، أوضح الدكتور علي مهران أن الزيارة جاءت في إطار احتفالات نقابة التمريض باليوم العالمي للتمريض، في شهر مايو من كل عام، وحرصها على تكريم مختلف القيادات المتميزة بقطاع التمريض،  والبالغين منهم السن القانونية للمعاش، وشهداء التمريض، فضلاً عن الممرضين الشباب من مختلف المستشفيات. 

ولفت إلى تقدير النقابة العامة للتمريض لدور جامعة أسيوط برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، واهتمامه الكبير بتحسين جودة وكفاءة الرعاية الطبية والتمريضية المقدمة، وتقديره لما يبذلونه من جهد وتفانٍ في خدمة هذه المهنة النبيلة.

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وفي ختام اللقاء، وجهت الدكتورة كوثر محمود، خالص شكرها لإدارة الجامعة على حسن التعاون، والتواصل المستمر؛ من أجل تذليل أي مشكلات أو عقبات، والاهتمام بهيئة التمريض على نحو يعزز من استراتيجية الدولة، واهتمامها بهذا القطاع المهم.

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