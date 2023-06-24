مستشفيات جامعة أسيوط تكشف حقيقة رفض وضع مولودة داخل الحضانة

نفت مستشفيات جامعة أسيوط، ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي، برفض وضع طفلة مولودة داخل حضانات الأطفال حديثي الولادة.

حيث استقبلت مستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط، مساء أمس، سيدة حامل (م، ع، م) من محافظة سوهاج، مركز طما، العتامنة، تعاني من تسمم حمل، وعلى الفور تم إدخالها العمليات وإجراء جراحة قيصرية عاجلة، ونجح أطباء مستشفى صحة المرأة الجامعي من إنقاذ السيدة التي تخضع للإشراف الطبي لمتابعة حالتها باستمرار، حيث تكللت العملية بنجاح، وتم مراعاة حماية الأم وجنينها غير أن أهل الطفلة المولودة رفضوا ترك الطفلة في غرفة المتابعة؛ نظرا لعدم وجود مكان داخل حضانات الأطفال حديثي الولادة بالمستشفى، ورغم محاولات التواصل مع أهل الطفلة إلا أنها لم تصل للمستشفى حتى الآن.

وتهيب مستشفيات جامعة أسيوط بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، وتناشد مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نقل الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من نشر معلومات لا تستند إلى أي حقيقة، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، مؤكدة أن هدفها هو خدمة وراحة المرضى.