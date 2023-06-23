محافظ أسيوط يلتقي نائب رئيس جامعة الأزهر لمناقشة سبل التعاون المشترك

التقى اللواءعصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة ،الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الازهر للوجه القبلى ،لمناقشة سبل التعاون المشترك وتفعيل المشاركة المجتمعية ودعم المشروعات القومية والتنموية والتى توليها الدولة اهتماماً تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والاستفادة من الخبرات العلمية التى تذخر بها جامعة الازهر.

جاء ذلك بحضور بعض أعضاء هيئة تدريس جامعة الازهر .

وأكد محافظ أسيوط – خلال اللقاء – على دور جامعة الازهر فى دعم مشروعات وخطط التنمية المستدامة تنفيذاً لرؤية مصر 2030 والاستفادة من الخبرات العلمية لأساتذة وعلماء الجامعة فى كافة المجالات وتفعيل دورها فى المشاركة المجتمعية والمساهمة فى المبادرات الرئاسية والتنموية التى يجرى تنفيذها فضلا عن تطوير شوارع وميادين المحافظة وتطوير المنطقة المحيطة بجامعة الازهر فرع اسيوط وإعادة الشكل الجمالى والحضارى لها ودعم المشروعات التنموية التى تنفذها المحافظة فى كافة القطاعات مشيرا إلى الدعم الذى توليه المحافظة لفرع جامعة الأزهر وطلابها من خلال أعمال الرصف ورفع كفاءة الشوارع والطرق المؤدية للجامعة ومنظومة الإضاءة وتحسين المرافق والخدمات بها بالتنسيق مع كافة شركات الخدمات والمرافق .



وأشار المحافظ إلى مشاركته المستمرة فى كافة الفعاليات والمؤتمرات العلمية التى تنظمها جامعة الازهر فرع اسيوط ودعم انشطة الجامعة وبرامجها التنموية ومبادراتها المجتمعية وخاصة فى قطاع الصحة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى .

وجه الدكتور محمد عبد المالك ، الشكر لمحافظ أسيوط ، على دعمه ومشاركته فى كافة انشطة وفعاليات الجامعة وتكريمه المتميزن من اعضاء هيئة التدريس والطلاب ، معلنا دعم فرع الجامعة لجميع مبادرات الوزير المحافظ لتطوير المحافظة والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الدعم الفنى والاستشارات والمساهمة فى المشروعات التنموية بالمحافظة ، فضلاً عن المشاركة فى أعمال التطوير والتجميل لمدخل جامعة الازهر والمدينة الجامعية والشوارع المحيطة بها لتخرج فى احسن صورة .