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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: تكثيف الأعمال بالمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع وتطهير مخرات السيول

أعمال تطهير الترع
أعمال تطهير الترع والمصارف بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تكثيف الأعمال بالمشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع، والذى يجرى تنفيذه بقرى ومراكز المحافظة، وارتفاع معدلات التنفيذ اليومية بالمشروع، فضلًا عن تطهير مخرات السيول والتأكد من جاهزيتها، واتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة تحسبًا لأي طارئ، بالإضافة إلى متابعة حالة المصارف والمجارى المائية بنطاق المحافظة من حيث حالة التطهيرات ومناسيب المياه بها، وكذلك أعمال الصيانة وتركيب البوابات لأفمام الترع ورفع وإزالة أية مخلفات أولاً بأول من أكوام الحشائش والبوص والهيش وغيرها للحفاظ على البيئة والنظافة العامة وتحقيق الانسيابية في حركة تدفق المياه للزراعة. 

وأوضح سعد أن ذلك يأتي في إطار سياسة الدولة نحو تلبية الاحتياجات المائية لجميع القطاعات واستكمالاً لمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في شتى المجالات، والعمل على تحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه لتلبية الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية لكل القطاعات والأنشطة التنموية في مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال محافظ أسيوط – فى تصريحات صحفية اليوم، الخميس - إن إجمالي الترع الجاري تأهيلها بنطاق المحافظة 353 ترعة، منها 226 ترعة ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بإجمالي أطوال 550.686 كيلو متر بتكلفة إجمالية تقارب 2 مليار جنيه تم الانتهاء من 307.945 كم، كما يجري تأهيل وتبطين 127 ترعة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري بإجمالي أطوال 364.12 كم تم الانتهاء من 227.498 كم بنسبة 80% بتكلفة تبلغ مليار و240 مليون جنيه. 

وأشار إلى أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع الذي تنفذه الدولة متمثلة في وزارة الري والموارد المائية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، واصفًا إياه بأنه بمثابة "نقلة حضارية" تسعى إليها الحكومة المصرية في قرى ونجوع مصر لتطوير شبكة الترع والمصارف فيها ونقلها إلى شكل حضاري يساعد على تحسين البيئة والحد من التلوث وصولًا إلى مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في تلك المناطق المحرومة، بالإضافة إلى تبطين الترع التي تتفرع من نهر النيل بهدف تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه وحل مشاكل المزارعين بالقرى والنجوع. 

وشدد على المتابعة المستمرة والزيارات الميدانية لتنفيذ الأعمال، والتأكيد على مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة تحت إشراف مسئولي الري ورؤساء المراكز والأحياء. 

ولفت إلى تفقده العديد من أعمال تبطين الترع بقرى ومراكز المحافظة لمتابعة سير الأعمال ومعدلات التنفيذ لهذه المشروعات، وذلك فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة لتنفيذ مشروع تأهيل وتبطين الترع، ومتابعة نسب التنفيذ وفقًا للمواصفات.

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وأوضح عمر سيف النصر، مدير عام ري أسيوط، أن أعمال تطهير الترع مستمرة بجميع القرى والمراكز، بالإضافة إلى استكمال أعمال تبطين العديد من المجارى المائية والترع بمختلف قرى ومراكز المحافظة، فضلاً عن المتابعة المستمرة والميدانية للمشروعات التي يجري تنفيذها، خاصة أعمال التبطين للترع وصيانة السدود وتطهير مخرات السيول وإزالة أية عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها وبمسارها حتى مكان الصرف النهائي ومراجعة المناسيب أولًا بأول واستعدادها لأى تصرفات مائية زائدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، ضمن خطة الدولة لترشيد الفاقد من المياه بجميع الطرق الممكنة وتحسين الرى.

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