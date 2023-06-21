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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يلتقى رئيس جهاز ناصر الجديدة لبحث سبل جذب الاستثمارات للمدينة

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، المهندس ياسر عبد الله رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة ،لبحث سبل جذب استثمارات جديدة للمدينة واستكمال مشروعات الخدمات والبنية الاساسية ، مؤكدا ان المدينة شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة وذلك في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

وأشار اللواء عصام سعد إلى أن  مدينة ناصر الجديدة (الهضبة الغربية) تعد إحدى مدن الجيل الرابع المقامة على مساحة كلية تقدر بنحو 6006 فدان حيث تقدر مساحة المرحلة الأولى بنحو 1600 فدان والتي بلغ حجم استثماراتها حوالى 12 مليار جنيه وفرت في مرحلتها الأولى حوالى 16 ألف فرصة عمل.

 ولفت إلى أن مدينة ناصر الجديدة تبعد عن المدينة الأم مسافة لا تزيد على 15 كم ومسافة 4 كم عن مطار أسيوط الدولي وتتميز بوقوعها على شبكة طرق إقليمية ومن المخطط أن تستوعب المدينة نحو 345 ألف نسمة .

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وأكد محافظ أسيوط – خلال اللقاء - على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لاستكمال مشروعات المرافق والخدمات والبنية الأساسية بالمدينة وذلك لتوفير عوامل جذب للمواطنين والمستثمرين وخلق مجتمع عمراني جديد،  لافتاً إلى الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمدن الجديدة وإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والخروج من الوادي الضيق لتعمير باقي مساحة مصر لتحقيق تنمية اقتصادية.

 وأشار الى استمرار زياراته وجولاته الميدانية لمدينة ناصر الجديدة والمرور على المشروعات التي يتم إنشائها بالمدينة واستكمال المرافق والخدمات ومشروعات البنية التحتية بها لمتابعة معدلات التنفيذ والتأكيد على الانتهاء منها وفقاً لأعلى المواصفات والمعايير وبجودة وكفاءة عالية لجذب الاستثمارات والتنمية بها. 

من جانبه أوضح المهندس ياسر عبد الله ، انه تم تنفيذ العديد من مشروعات المرافق بالمدينة ومنها تنفيذ محطة مياه الشرب بمدينة ناصر والتي تقام على مساحة 31 فدان بطاقة قدرها 25 ألف متر مكعب وبتكلفة تصل إلى 1.8 مليار جنيه للمشروع بالكامل كما تم تنفيذ محطة كهرباء قدرة 66 ك فولت وتتكون من 9 موزعات ومحول 40 ميجا لتغذية مدينة ناصر بالكامل بتكلفة اجمالية بلغت 60 مليون جنيه ويوجد بها مشروعات سكن مصر والإسكان الاجتماعي وسكن لكل المصريين ويجرى تنفيذ مشروعات "الاسكان الإجتماعي" بإستثمارات قدرها 3.5 مليار جنيه لإجمالي مراحل المشروع ومشروعات العمارات السكنية بمشروع سكن مصر والذى يتكون من (60 عمارة سكنية) بمعدل 1440 وحدة سكنية كاملة التشطيب وتتراوح مساحة الوحدات من 106 متر إلى 118 متر ومشروع الإسكان الاجتماعي والذي يتكون من 1584 وحدة سكنية (66 عمارة.

واضاف أنه تم إنشاء فرع جامعة بدر الدولية على مساحة 81 فدان بقيمة استثمارية عالية لدعم وتطوير المنظومة التعليمية في صعيد مصر وتتكون من 17 كلية وبالنسبة للمشروعات الاستثمارية فيوجد استثمار لشركات استثمار عقارى تجاوزت 8 مليار جنيه، وتوسعات جديدة فى الخدمات وجميع مستلزمات التجمعات العمرانية الجديدة  .

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