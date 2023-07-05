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رئيس التحرير
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تعليم

بمناسبة ذكرى 30 يونيو.. جامعة أسيوط تطلق مسابقة ثقافية لتعزيز روح الانتماء

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

أعلن الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، انطلاق احتفالات الجامعة بمرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو المجيدة، والمقرر أن تبدأ الأسبوع القادم وتمتد طوال شهر يوليو الجارى، وذلك تحت عنوان " 10 سنوات على ثورة 30 يونيو – تداعيات الماضى وآفاق المستقبل". 

وأكد على ضرورة تكثيف برامج التوعية لطلاب الجامعة، وتكثيف من الزيارات الميدانية للمشروعات القومية، واستحداث مسابقات جديدة في مختلف المجالات، وإطلاق عدد من المسابقات الثقافية والفنية والعلمية بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، وتفعيل دور مراكز التدريب بالجامعة لإكساب الطلاب والخريجين مهارات جديدة.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي إلى أن الاحتفالية تهدف إلى تعزيز روح الانتماء لدى الشباب، وأبناء الجامعة ورفع الوعي المجتمعي، وأهمية دور الملحمة الوطنية التى قام بها الشعب المصري، وانتفض الملايين حفاظاً على الوطن،  وحماية هويته، ونسيجه الواحد، وكذلك تعريف أفراد المجتمع الجامعي والخارجي بما أثمرت عنه الثورة خلال العشرة سنوات الماضية من إنجازات مشهودة ومشروعات قومية عملاقة لدفع عجلة التنمية الشاملة فى مختلف المجالات، ورسم ملامح الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

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وكشف رئيس الجامعة أنه من المقرر أن تنطلق الاحتفالية الإثنين القادم بمسيرة حاشدة تجوب الحرم الجامعي بمشاركة قيادات الهيئات والجهات الحكومية وممثلين عن مختلف فئات المجتمع المصري، يعقبها مؤتمراً موسعاً يشارك فيه نخبة من الشخصيات البارزة بمحاضرات توعوية عن دور الثورة في إنقاذ الدولة المصرية، وعرض فيديو قصير عن إنجازات ثورة 30 يونيو خلال العشر سنوات الماضية  يتخلله فقرات غنائية وطنية لفريق قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية، والفرقة الفنية لمركز رعاية الطلاب ذوى الإعاقة بالجامعة. 

وأضاف أن الجامعة تنظم مسابقة ثقافية للطلاب فى عدة محاور معبرة عن الثورة وأهم إنجازاتها، وكذلك ورشة فنية لإتاحة الفرصة للطلاب لتقديم أعمال فنية تعكس رؤيتهم عن الثورة والجمهورية الجديدة ، إلى جانب مشاركة عدد من كليات الجامعة بفاعليات متخصصة كلاً فى مجاله احتفالا بذكرى الثورة على أن يتم اختتام برنامج الاحتفالية بمؤتمراً ختامياً يتم خلاله تكريم الفائزين فى المسابقات الطلابية .

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