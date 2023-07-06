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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سهل لكن طويل.. آراء طلاب الثانوية بالإسكندرية في امتحان اللغة الإنجليزية

وزير التعليم ومحافظ
وزير التعليم ومحافظ الاسكندرية يتابعان غرفة عمليات الثانوية

أدى نحو 57 ألف طالب بالصف الثالث الثانوي بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، امتحان اللغة العربية وسط شكاوى من طول أسئلة الامتحان لأن هناك بعض الأسئلة كانت تستلزم وقت عميق لحلها.


 وأعرب عدد من طلاب مدرسة جمال عبدالناصر، عن سعادتهم لسهولة أغلب أجزاء الامتحان، لكن ولكن عتابهم على واضع أسئلة الامتحان طول الأسئلة، والحاجة إلى التفكير العميق قبل الحل.

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وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان وعدم وجود أي عقبات تواجه سير الامتحانات.

وأكد الشريف أن المحافظة بكل أجهزتها التنفيذية والجهات المعنية حريصة علي اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتوفير بيئة مناسبة لأداء الامتحانات.

الاسكندرية الإجراءات الاحترازية التربية والتعليم الصف الثالث الثانوي اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اللغة الإنجليزية جمال عبدالناصر طلاب الثانوية

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