مات في الامتحان.. القصة الكاملة لوفاة طالب بعد نقله للمستشفى من لجنة الثانوية العامة

شهدت احدى اللجان الامتحانية بمدرسة محمد خالد الثانوية بكوم امبو ، وفاة طالب " دمج " أثناء تأدية امتحان اللغة الإنجليزية، صباح اليوم الخميس، حيث تعرض لحالة إعياء داخل اللجنة ، وأثناء نقله إلى المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف توفى في الطريق قبل وصوله للمستشفى .

وترجع تفاصيل الواقعة عندما شعر الطالب عبد الكريم .م.ع من قرية الأحمدية بمدينة كوم أمبو أحد طلاب "الدمج" من ذوي الهمم بضيق في التنفس أثناء أداء الامتحان اللغة الإنجليزية بلجنة رقم (١٩) بمدرسة "محمد خالد الثانوية"، وعلى الفور، تم استدعاء الإسعاف إلا أنه توفى قبل وصوله للمستشفى.

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وسادت حالة من الحزن بين زملاء طالب الثانوية العامة الذى توفاه الله ، وأيضاً من الأصدقاء ، حيث أبدوا حزنهم الشديد على فارقه ، متمنين بأن يتغمده الله بوافر مغفرته ورحمته .