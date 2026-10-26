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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حسام فارس: أنتظر عرض السرايا الصفرا وأتمنى القضاء على الواسطة في الفني| خاص فيديو

الفنان حسام فارس
الفنان حسام فارس
أوركيد سامي

قال الفنان حسام فارس ، في لقاء خاص لموقع «صدى البلد» الإخباري، إنه ينتظر عرض مسلسل السرايا الصفرا، مؤكدًا أن العمل مميز ومختلف ويحمل العديد من المفاجآت للجمهور.

وأكد حسام فارس  سعادته الكبيرة بالمشاركة في المسلسل والعمل مع جميع أفراد فريق العمل، معربًا عن تطلعه إلى عرض المسلسل وتحقيقه ردود فعل إيجابية لدى الجمهور.

أصاف حسام فارس : أتمنى منح الفرص للمواهب الحقيقية.

وعن القضية التي يتمنى تسليط الضوء عليها من خلال عمل فني، أوضح حسام فارس  أنه يتمنى تقديم عمل يناقش مشكلة الواسطة في الوسط الفني، مؤكدًا ضرورة منح الفرص للمواهب الحقيقية بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.

وأشار إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الفنانين الموهوبين الذين لا يجدون فرصًا للعمل، رغم امتلاكهم قدرات وإمكانات فنية مميزة، لافتًا إلى أهمية الاهتمام بالمواهب في مختلف المجالات، سواء التمثيل أو الإخراج أو التأليف أو الغناء، إلى جانب جميع أشكال الإبداع الفني.

وشدد حسام  على ضرورة فتح المجال أمام  الموهوبين، وإتاحة الفرصة لهم لإثبات قدراتهم والمشاركة في الأعمال الفنية، بدلًا من بقائهم في منازلهم دون عمل.

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية الاهتمام بالصناعة الفنية وتقديم موضوعات متنوعة ومختلفة، مع الحرص على دعم الفنانين الموهوبين وإتاحة الفرص أمامهم، حتى يتمكن كل صاحب موهبة حقيقية من التعبير عن قدراته والمشاركة في إثراء المشهد الفني.

https://youtube.com/shorts/qhepCL1bGWM?si=OvPVrwtjnfxiRUWy

الفنان حسام فارس اخبار الفن نجوم الفن

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