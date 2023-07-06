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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

من ذوي الهمم .. تفاصيل وفاة طالب ثانوية عامة أثناء امتحان اللغة الانجليزية

لجان امتحانات
لجان امتحانات

توفى طالب "دمج" من ذوى الهمم بإحدى لجان مدرسة محمد خالد الثانوية بمدينة كوم أمبو شمال أسوان، أثناء تأدية امتحان اللغة الإنجليزية، صباح اليوم الخميس، حيث تعرض لحالة إعياء داخل اللجنة ، وأثناء نقله إلى المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف حيث توفى في الطريق قبل وصوله للمستشفى .

وفاة طالب ثانوية عامة بعد نقله من اللجنة بـ أسوان

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وفاة طالب ثانوية عامة

وترجع تفاصيل الواقعة عندما شعر الطالب عبد الكريم .م.ع من قرية الأحمدية بمدينة كوم أمبوأحد طلاب "الدمج" من ذوي الهمم بضيق في التنفس أثناء أداء الامتحان اللغة الإنجليزية بلجنة رقم (١٩) بمدرسة "محمد خالد الثانوية"، وعلى الفور، تم استدعاء الإسعاف إلا أنه توفى قبل وصوله للمستشفى.

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وفاة طالب ثانوية عامة أثناء تأدية امتحان اللغة الأجنبية بـ أسوان

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